Україна розробляє далекобійні ракети, випробування були позитивні, - Зеленський

П'ятниця 05 вересня 2025 14:30
UA EN RU
Україна розробляє далекобійні ракети, випробування були позитивні, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна активно розробляє далекобійне озброєння, останні випробування були позитивними. Наступний етап – це початок виробництва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео брифінгу з президентом Євроради Євроради Антоніу Коштою.

"Далекобійність українськими фахівцями розвивається, багато чого розроблено і випробувано. Випробування були позитивні. Якусь інформацію ви маєте, якась не дуже відома. У нас дійсно є великий виклик з фінансами. Поки фінансів не вистачає, але ми над цим працюємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, далекобійна зброя – це точно гарантія безпеки для України, і зараз активно розвивається спільне виробництво з партнерами.

"Перша така лінія запускається в Данії, і такі лінії будуть відкриватись в інших країнах Європи", - додав президент України.

Україна розробляє власні ракети

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна розпочала серійне виробництво далекобійних ракет "Фламінго" з радіусом дії понад 3 тисячі кілометрів.

Також 31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що така ракета вдарила по ворожих цілях у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про базу російських прикордонників.

Згодом стало відомо, що українська компанія Fire Point вперше вироблятиме ракетне паливо за кордоном. Саме ця компанія розробила ракети "Фламінго".

Володимир Зеленський Ракети
