Україна розробляє далекобійні ракети, випробування були позитивні, - Зеленський
Україна активно розробляє далекобійне озброєння, останні випробування були позитивними. Наступний етап – це початок виробництва.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео брифінгу з президентом Євроради Євроради Антоніу Коштою.
"Далекобійність українськими фахівцями розвивається, багато чого розроблено і випробувано. Випробування були позитивні. Якусь інформацію ви маєте, якась не дуже відома. У нас дійсно є великий виклик з фінансами. Поки фінансів не вистачає, але ми над цим працюємо", - зазначив Зеленський.
За його словами, далекобійна зброя – це точно гарантія безпеки для України, і зараз активно розвивається спільне виробництво з партнерами.
"Перша така лінія запускається в Данії, і такі лінії будуть відкриватись в інших країнах Європи", - додав президент України.
Україна розробляє власні ракети
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна розпочала серійне виробництво далекобійних ракет "Фламінго" з радіусом дії понад 3 тисячі кілометрів.
Також 31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що така ракета вдарила по ворожих цілях у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про базу російських прикордонників.
Згодом стало відомо, що українська компанія Fire Point вперше вироблятиме ракетне паливо за кордоном. Саме ця компанія розробила ракети "Фламінго".