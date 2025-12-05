ua en ru
Українські військові отримали партію "Фламінго": нові фото крилатих ракет

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 23:01
Українські військові отримали партію "Фламінго": нові фото крилатих ракет Ілюстративне фото: пуск крилатої ракети "Фламінго" FP-5 (Fire Point)
Автор: Валерій Ульяненко

Компанія Fire Point передала українським захисникам чергову партію крилатих ракет "Фламінго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис фотожурналіста Єфрема Лукацкого у Facebook.

"Поки псевдожурналісти й блогери, під керуванням російської пропаганди, кричать, що "все пропало", компанія Fire Point передала військовим чергову партію ракет "Фламінго", - написав він.

Фото: українські військові отримали крилаті ракети "Фламінго" (facebook.com/efrem.lukatsky)

Лукацкий також зазначив, що ця компанія виробляє дрони FP-1, які використовуються у більш ніж 50% усіх пусків по території Росії.

Що відомо про ракету "Фламінго"

Нагадаємо, у вересні цього року український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно, і наступний етап - запуск серійного виробництва.

Зазначимо, Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. За словами президента, на масове виробництво вони вийдуть до кінця року.

"Фламінго" має наступні (публічно заявлені) технічні характеристики:

  • Дальність: 3000 км
  • Час у повітрі: понад 4 години
  • Максимальна швидкість: 950 км/год
  • Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
  • Розмах крила: 6 метрів
  • Максимальна злітна вага: 6 тонн
  • Вага бойової частини: 1 тонна

Згідно з даними західних ЗМІ, ракети "Фламінго" за характеристиками перевершують американські крилаті ракети Tomahawk. Зокрема, вони несуть більшу бойову частину та мають більшу дальність польоту.

