На Заході заплуталися у кількості версій української ракети "Нептун": скільки їх насправді
Поява нової версії української крилатої ракети Р-360 "Нептун", яку в неофіційних колах прозвали "Пузатий Нептун" через конформні баки, викликала плутанину серед західних експертів.
Поява нової версії української крилатої ракети Р-360 "Нептун" викликала дискусії серед фахівців. Ракету поки неофіційно прозвали "Пузатий Нептун" через конформні баки, а деякі експерти припустили, що це вже четверта версія ракети.
Neptune missiles compared New article on Ukraine’s home grown land attack cruise missile at www.hisutton.com/Ukrainian-Ne...— H I Sutton (@covertshores.bsky.social) 8 октября 2025 г. в 08:54
Авторитетний фахівець H I Sutton виділив у сімействі "Нептунів" чотири варіанти:
- Р-360, відома ще до 2021 року;
- "Нептун-МД", подовжена версія Р-360, нібито зафіксована у червні 2024 року;
- "Довгий Нептун", показаний у серпні 2025 року;
- новий "Пузатий Нептун".
Проте фахівці Defense Express звертають увагу, що датування "Нептун-МД" 2024 роком є помилковим. Це модель Р-360, яка перебувала на підприємстві ще у 2019–2020 роках і демонструвалась на виставках.
Також індекс "Пузатого Нептуна" вважають неправильним: РК-360Л, або "Нептун-Д" ("Довгий Нептун"), має публічно відомі характеристики, а на відео з виставки у Києві показано ракету з фюзеляжем змінного діаметра без конформних баків.
З максимальною ймовірністю, двигун і діаметр хвостового відсіку залишилися незмінними у "Довгому Нептуні", а центральна частина фюзеляжу отримала більший діаметр- близько 0,5 м проти 0,38 м у базової Р-360.
Таким чином, наразі можна говорити про три версії української крилатої ракети:
- Р-360 із дальністю 280 км;
- Р-360Л ("Нептун-Д", "Довгий Нептун") із дальністю 1000 км;
- "Пузатий Нептун" із конформними баками та ймовірною дальністю 500 км.
У латинізованому позначенні це виглядає як R-360, R-360M (Middle) та R-360L (Long).
Зауважується, що наявні фото ракети зроблені з різних ракурсів, тому точне співставлення неможливе. Однак, враховуючи частоту публічних демонстрацій, ймовірно, що з часом з’являться фотографії всіх трьох видів "Нептуна" з одного ракурсу.
Зазначається також, що європейські партнери можуть зацікавитися українським озброєнням, оскільки "Довгий Нептун" перевищує за характеристиками єдину у Європі далекобійну крилату ракету MdCN.
Нагадаємо, що вчора, 7 жовтня, міністр оборони України Денис Шмигаль засвітив нову версію ракети "Нептун".
За словами Шмигаля, ракету "Нептун" та іншу зброю українського виробництва показали також представникам НАТО та іншим поважним іноземним гостям.
Зауважимо, що раніше спікер Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що торік українські ракети "Нептун" понад 50 разів успішно вражали об'єкти росіян.
Водночас він зауважив, що деталі таких операцій, як правило, не розголошують.