Україна почала виробництво крилатих ракет "Фламінго": які її характеристики

Понеділок 18 серпня 2025 00:53
Україна почала виробництво крилатих ракет "Фламінго": які її характеристики Ілюстративне фото: Україна розробляє власну крилату ракету далекого радіусу дії (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Савицький

Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. Новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Український фотокореспондент Єфрем Лукацький розмістив у своєму Facebook фото новинки й анонс більш детальної інформації.

Попри те, що окрім назви та заявленої дальності польоту ракети вказано не було, фахівці констатували, що таких ракет у світі небагато.

Зокрема дальність у 3000 км - це фактично вдвічі більше ніж у сучасній версії американської Tomahawk Block V з дальністю польоту понад 1600 км.Україна почала виробництво крилатих ракет &quot;Фламінго&quot;: які її характеристики

Експерти припускають, що на оприлюдненому фото, з величезною долею ймовірності - крилата ракета FP-5.

Її уже публічно демонстрували й оголошували її тактико-технічні характеристики. Модель цієї ракети ще на початку лютого 2025 року показала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).Україна почала виробництво крилатих ракет &quot;Фламінго&quot;: які її характеристики

Публічні характеристики FP-5, або "Фламінго"

  • Дальність: 3000 км
  • Час у повітрі: понад 4 години
  • Максимальна швидкість: 950 км/год
  • Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
  • Розмах крила: 6 метрів
  • Максимальна злітна вага: 6 тонн
  • Вага бойової частини: 1 тонна

На думку фахівців, з огляду на оприлюднені характеристики "Фламінго" та FP-5, а також зовнішній вигляд обидвох - великі ракети з фіксованим прямим крилом та розміщенням двигуна над фюзеляжем, - жодної альтернативи у світі оприлюдненої новинки не існує.

Україна почала виробництво крилатих ракет &quot;Фламінго&quot;: які її характеристики

Аналізуючи характеристики ракети FP-5, передусім привертає увагу маса її бойової частини - одна тонна. Зазначена ракета має вдвічі більшу потужність за американський Tomahawk, чия бойова частина важить 450 кг.

Ще одна суттєва перевага - за даними Milanion Group, підприємство здатне випускати понад 50 FP-5 на місяць. Це стало можливим завдяки спрощенню конструкції: ракета не запускається з транспортно-пускового контейнера та не має складаного крила.

Водночас, таке рішення призвело до збільшення часу передстартової підготовки - від 20 до 40 хвилин. Однак з огляду на бойовий потенціал FP-5, такий компроміс виправданий.

Також компанія заявила, що ракету оснастили системою супутникової навігації, стійкою до засобів радіоелектронної боротьби, а також інерціальною системою наведення.

Дроновий аналог

У Defence Express припускають, що розробники ракети FP-5, імовірно, причетні й до створення високоточного дрона FP-1. Цей безпілотник уже підтвердив свою ефективність і точність.

Зокрема, саме цими дронами нещодавно було знищено командний пункт 132-ї мотострілецької бригади ЗС РФ у Єнакієвому й уражено оборонний завод в Арзамасі.

Видання зазначило, що Milanion Group має штаб-квартиру в ОАЕ. У 2021 році компанія уклала угоду про співпрацю з однією доволі потужною українською оборонною компанією.

Виробник озброєнь також має підрозділи й в інших країнах. Зокрема, у Великій Британії діє Milanion NTGS.

Нагадаємо, навесні цього року президент Володимир Зеленський розпорядився максимально прискорити створення балістичних ракет. В Офісі президента анонсували створення ракети з радіусом дії до 700 кілометрів.

Детальніше про дальність польоту української балістики, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Війна в Україні Ракети
