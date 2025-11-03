Україна очікує масового виробництва "Фламінго" до кінця року, - Зеленський
Україна "дуже непогано" йде у виробництві власної далекобійної зброї, яка вже сьогодні застосовується проти Росії. До кінця 2025 року очікується масове виробництво крилатих ракет "Фламінго".
Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми застосовуємо нові ракети, такі як "Фламінго". Я вам не скажу кількість. Очікуємо масового виробництва до кінця року. Є наші "Нептуни". Ми застосували "Нептун" різні. Який вже є у нас у масовому виробництві. Є звичайний, є довгий. І він також себе добре показує", - сказав український лідер.
Зеленський зауважив, що всі в Україні і РФ бачать за підсумками останніх двох місяців масовані відповіді на російські атаки по енергетичному сектору країни-агресорки, який заробляє гроші на цю війну.
Далекобійні удари по РФ
Нагадаємо, 31 жовтня Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ найближчим часом готують нові далекобійні удари по пріоритетних цілях на території країни-агресорки.
Крім того, за словами президента, Україна вже дев'ять разів завдавала ударів із використанням ракети "Фламінго" - наразі це найкраща українська крилата ракета.
Він повідомив, що з випуском цих ракет була проблема, проте запевнив, що держзамовлення все ж буде виконано. Зеленський наголосив, що Україна знайшла власні ресурси, щоб проплатити партію "Фламінго", тому матиме певну кількість ракет, яка тримається в таємниці.
Зазначимо, в ніч на 31 жовтня ВМС України завдали удару модернізованими ракетами "Нептун" по Росії - під обстрілом були Орловська та Брянська області РФ.
В результаті було уражено Орловську ТЕЦ, а також знищено підстанцію "Новобрянська", яка має велике значення для електропостачання у прикордонні Росії.