Україна очікує масового виробництва "Фламінго" до кінця року, - Зеленський

Україна "дуже непогано" йде у виробництві власної далекобійної зброї, яка вже сьогодні застосовується проти Росії. До кінця 2025 року очікується масове виробництво крилатих ракет "Фламінго".

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.