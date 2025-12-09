"Нептуны" очень хорошо работают: Зеленский назвал ракеты, которыми Украина бьет по РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ракетной программе Украины. В частности, он раскрыл, какие ракеты применяются для нанесения ударов по РФ.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.