Розвідка РФ планувала інсценувати замах на Орбана перед виборами, - WP
Російська зовнішня розвідка розробила план інсценування замаху на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Деталі планування замаху
Минулого місяця підрозділ Служби зовнішньої розвідки РФ занепокоївся різким падінням рейтингу Орбана. За даними видання, у внутрішньому звіті оперативники виклали стратегію, яка має "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії".
Суть задуму - організувати показний "напад" на угорського прем'єра.
"Такий інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну, де ключовими темами стануть державна безпека та стабільність і захист політичної системи", - йдеться у документі.
Жодних реальних нападів на Орбана не було. Речник прем'єра Золтан Ковач на запит журналістів не відреагував.
Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков назвав повідомлення "дезінформацією".
Що відбувається в Угорщині перед виборами
Останніми тижнями команда Орбана й партія "Фідес" активно переводять увагу виборців з економічних проблем на зовнішні загрози. Зокрема, припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" - Будапешт звинувачує в цьому Україну.
Також Орбан повідомляв про нібито погрози з боку Києва на свою адресу.
Тим часом в угорській столиці вже обговорюють інший сценарій: що зробить Орбан, якщо програє. Колишня депутатка від "Фідес" Жужанна Селені вважає, що прем'єр здатен піти на крайні кроки.
Якщо опозиція отримає лише просту більшість, Орбан матиме багато інструментів, щоб зробити роботу нового уряду можливою.
За її словами, він може спровокувати конституційну кризу та оголосити надзвичайний стан.