Кремль веде таємну місію в Угорщині: FT дізналось, як Путін рятує рейтинг Орбана

Росія таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині - щоб перед виборами 12 квітня зміцнити позиції прем'єра Віктора Орбана та підірвати його головного суперника Петера Мадяра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Хто стоїть за кампанією

Адміністрація Путіна схвалила пропозицію Агентства соціального дизайну: заповнити угорські соціальні мережі контентом, розробленим у Росії, але поширювати через місцевих впливових осіб.

За даними FT, операцією, найімовірніше, керує Сергій Кирієнко - впливовий заступник керівника апарату Путіна. Раніше він вже очолював подібні кампанії в інших країнах.

Фото: Сергій Кирієнко, перший заступник голови адміністрації президента Росії (росЗМІ)

Що планує Росія

Кампанія має дві цілі: підняти рейтинг Орбана та знищити репутацію його суперника - Петера Мадяра, лідера партії "Тиса", яка випереджає "Фідес" в опитуваннях.

Орбана зображують "сильним лідером із глобальними друзями", а Мадяра - "брюссельською маріонеткою без зовнішньої підтримки".

Також плануються "інформаційні атаки" проти "Тиси" - зі спробою показати партію як розірвану "некомпетентністю, розбратом та таємними цілями".

Агентство усвідомлює ризик: пряма підтримка з боку Росії може зашкодити Орбану. Тому прямих контактів з угорським урядом немає.

"Втручаючись у виборчі наративи, слід враховувати, що пряма підтримка з боку Росії може мати протилежний ефект", - йдеться у самій пропозиції.

Контент виглядатиме місцевим - адаптовані меми, відео, інфографіка та матеріали під угорську аудиторію. З лютого агентство моніторить угорські ЗМІ та аналітичні центри і вже відібрало близько 50 проорбанівських і 30 опозиційних акаунтів для поширення матеріалів.

Інформкампанія спрямована і проти України

Різко активізувались в угорських соцмережах і антиукраїнські наративи.

Минулого тижня угорська влада затримала громадян України з готівкою та золотом. За даними видання, проорбанівський таблоїд Ripost.hu опублікував матеріал із підробленими зображеннями - і лише одна публікація у Facebook зібрала 130 000 реакцій за кілька днів, переважно від іноземних користувачів. Для угорського сегмента мережі це нетипово.

Окремо незалежне видання VSquare повідомило, що до посольства Росії в Будапешті направили трьох офіцерів військової розвідки ГРУ. Мадяр закликав їх вислати та заявив: "Росіяни, йдіть додому" - натякаючи на антикомуністичне повстання 1956 року.

Орбан загострює відносини з Україною

Паралельно Орбан посилив тиск на Київ. Після того як Україна відмовилась ремонтувати трубопровід для транспортування російської нафти - пошкоджений ударом самої ж Росії, - угорський прем'єр заблокував позику ЄС для України на 90 мільярдів євро і пообіцяв ветувати будь-який план, що вигідний Києву.

На угорських білбордах тим часом з'явились зображення, де гроші "змиваються в золотий унітаз", а відеоролики зі штучним інтелектом показують загибель угорських солдатів на фронті.

І росіяни, і угорський уряд відкидають будь-які звинувачення і називають їх фейками.