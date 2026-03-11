ua en ru
Кремль веде таємну місію в Угорщині: FT дізналось, як Путін рятує рейтинг Орбана

12:05 11.03.2026 Ср
3 хв
План розробило пов'язане з Кремлем "Агентство соціального дизайну", що перебуває під санкціями
aimg Олена Чупровська
Кремль веде таємну місію в Угорщині: FT дізналось, як Путін рятує рейтинг Орбана Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент РФ Володимир Путін (Getty Images)

Росія таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині - щоб перед виборами 12 квітня зміцнити позиції прем'єра Віктора Орбана та підірвати його головного суперника Петера Мадяра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте також: Епоха Орбана під загрозою: партія прем'єра Угорщини рекордно відстає перед виборами

Хто стоїть за кампанією

Адміністрація Путіна схвалила пропозицію Агентства соціального дизайну: заповнити угорські соціальні мережі контентом, розробленим у Росії, але поширювати через місцевих впливових осіб.

За даними FT, операцією, найімовірніше, керує Сергій Кирієнко - впливовий заступник керівника апарату Путіна. Раніше він вже очолював подібні кампанії в інших країнах.

Кремль веде таємну місію в Угорщині: FT дізналось, як Путін рятує рейтинг ОрбанаФото: Сергій Кирієнко, перший заступник голови адміністрації президента Росії (росЗМІ)

Що планує Росія

Кампанія має дві цілі: підняти рейтинг Орбана та знищити репутацію його суперника - Петера Мадяра, лідера партії "Тиса", яка випереджає "Фідес" в опитуваннях.

Орбана зображують "сильним лідером із глобальними друзями", а Мадяра - "брюссельською маріонеткою без зовнішньої підтримки".

Також плануються "інформаційні атаки" проти "Тиси" - зі спробою показати партію як розірвану "некомпетентністю, розбратом та таємними цілями".

Агентство усвідомлює ризик: пряма підтримка з боку Росії може зашкодити Орбану. Тому прямих контактів з угорським урядом немає.

"Втручаючись у виборчі наративи, слід враховувати, що пряма підтримка з боку Росії може мати протилежний ефект", - йдеться у самій пропозиції.

Контент виглядатиме місцевим - адаптовані меми, відео, інфографіка та матеріали під угорську аудиторію. З лютого агентство моніторить угорські ЗМІ та аналітичні центри і вже відібрало близько 50 проорбанівських і 30 опозиційних акаунтів для поширення матеріалів.

Інформкампанія спрямована і проти України

Різко активізувались в угорських соцмережах і антиукраїнські наративи.

Минулого тижня угорська влада затримала громадян України з готівкою та золотом. За даними видання, проорбанівський таблоїд Ripost.hu опублікував матеріал із підробленими зображеннями - і лише одна публікація у Facebook зібрала 130 000 реакцій за кілька днів, переважно від іноземних користувачів. Для угорського сегмента мережі це нетипово.

Окремо незалежне видання VSquare повідомило, що до посольства Росії в Будапешті направили трьох офіцерів військової розвідки ГРУ. Мадяр закликав їх вислати та заявив: "Росіяни, йдіть додому" - натякаючи на антикомуністичне повстання 1956 року.

Орбан загострює відносини з Україною

Паралельно Орбан посилив тиск на Київ. Після того як Україна відмовилась ремонтувати трубопровід для транспортування російської нафти - пошкоджений ударом самої ж Росії, - угорський прем'єр заблокував позику ЄС для України на 90 мільярдів євро і пообіцяв ветувати будь-який план, що вигідний Києву.

На угорських білбордах тим часом з'явились зображення, де гроші "змиваються в золотий унітаз", а відеоролики зі штучним інтелектом показують загибель угорських солдатів на фронті.

І росіяни, і угорський уряд відкидають будь-які звинувачення і називають їх фейками.

Нагадаємо, лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем'єра Віктора Орбана в тому, що той запросив до Угорщини агентів російського ГРУ для втручання у парламентські вибори, заплановані на 12 квітня.

За словами Мадяра, кілька тижнів тому спецслужбовці вже прибули до Будапешта -, так само як раніше діяли в Молдові. Він закликав вислати їх із країни й скликати Комітет нацбезпеки.

Раніше РБК-України також повідомляло, що МЗС України різко відреагувало на низку антиукраїнських кроків Угорщини: парламент Орбана проголосував проти підтримки євроінтеграції України та її військового фінансування, а уряд фактично "узаконив" захоплення коштів і золота українського Ощадбанку. Київ назвав це передвиборчим популізмом, який грає на руку Москві, і охарактеризував Будапешт як "троянського коня в ЄС".

