Орбан перетнув "червону лінію" ЄС, після виборів його чекає розплата, - Politico

Угорський прем'єр Віктор Орбан заблокував кредит для України на 90 мільярдів євро, який сам же схвалив у грудні, - і цим перетнув межу, за якою ЄС більше не мовчатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер може стати для Орбана останнім - у квітні його чекають вибори, де він поступається опоненту.

Про майбутню розплату для Будапешта заявили п'ять дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку.

Реакція ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул на закритій зустрічі прямо попередив: обструкціонізм Будапешта більше не можна терпіти. Інші міністри висловились ще жорсткіше.

"Прем'єр-міністр Орбан повинен зрозуміти, що він постійно випробовує межі того, що інші держави-члени готові терпіти", - заявив один із дипломатів ЄС.

Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу.

Що буде далі

Реальні наслідки залежать від результатів виборів 12 квітня. Якщо переможе суперник Орбана Петер Мадяр - ЄС займе позицію очікування. Якщо Орбана переоберуть - розпочнеться "серйозна розмова" між країнами блоку про подальші дії.

"Це, безсумнівно, матиме наслідки після виборів. Ми просто чекаємо, коли це станеться", - сказав один із дипломатів.

Наразі ЄС розглядає прив'язку фінансування до суворіших умов дотримання верховенства права.

Лідери стоять перед вибором: зняти кредит із порядку денного і розізлити Зеленського - або йти на конфронтацію з Угорщиною і виглядати так, ніби піддаються шантажу.

"Якщо ми не зможемо домогтися надання кредиту, Зеленський, цілком справедливо, буде в люті", - визнав один із дипломатів.

Що сталося

Орбан скористався пошкодженням нафтопроводу "Дружба" у січні, щоб заблокувати кредит для України. Це порушення власного слова, даного лідерам ЄС, і водночас зручний привід для передвиборчої кампанії.

Паралельно угорський прем'єр затримував броньований конвой із українським золотом і публікував відео з заявами про погрози його родині з боку України.