Орбан перетнув "червону лінію" ЄС, після виборів його чекає розплата, - Politico
Угорський прем'єр Віктор Орбан заблокував кредит для України на 90 мільярдів євро, який сам же схвалив у грудні, - і цим перетнув межу, за якою ЄС більше не мовчатиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер може стати для Орбана останнім - у квітні його чекають вибори, де він поступається опоненту.
Про майбутню розплату для Будапешта заявили п'ять дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку.
Реакція ЄС
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул на закритій зустрічі прямо попередив: обструкціонізм Будапешта більше не можна терпіти. Інші міністри висловились ще жорсткіше.
"Прем'єр-міністр Орбан повинен зрозуміти, що він постійно випробовує межі того, що інші держави-члени готові терпіти", - заявив один із дипломатів ЄС.
Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу.
Що буде далі
Реальні наслідки залежать від результатів виборів 12 квітня. Якщо переможе суперник Орбана Петер Мадяр - ЄС займе позицію очікування. Якщо Орбана переоберуть - розпочнеться "серйозна розмова" між країнами блоку про подальші дії.
"Це, безсумнівно, матиме наслідки після виборів. Ми просто чекаємо, коли це станеться", - сказав один із дипломатів.
Наразі ЄС розглядає прив'язку фінансування до суворіших умов дотримання верховенства права.
Лідери стоять перед вибором: зняти кредит із порядку денного і розізлити Зеленського - або йти на конфронтацію з Угорщиною і виглядати так, ніби піддаються шантажу.
"Якщо ми не зможемо домогтися надання кредиту, Зеленський, цілком справедливо, буде в люті", - визнав один із дипломатів.
Що сталося
Орбан скористався пошкодженням нафтопроводу "Дружба" у січні, щоб заблокувати кредит для України. Це порушення власного слова, даного лідерам ЄС, і водночас зручний привід для передвиборчої кампанії.
Паралельно угорський прем'єр затримував броньований конвой із українським золотом і публікував відео з заявами про погрози його родині з боку України.
До речі, колишня депутатка від "Фідес" Жужанна Селені вважає, що він здатен спровокувати конституційну кризу або оголосити надзвичайний стан, щоб ускладнити формування нового уряду.
За її словами, якщо опозиція здобуде лише просту більшість - Орбан матиме достатньо інструментів, щоб фактично заблокувати роботу парламенту.
Експерти кажуть: Орбан, скоріш за все, не заявлятиме прямо про фальсифікацію - це зашкодить його шансам на повернення. Натомість оскаржуватиме результати в окремих округах і підштовхуватиме прихильників до протестів.