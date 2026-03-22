Лідери ЄС потрапили у пастку Орбана і підвищили його шанси на виборах, - Politico

10:36 22.03.2026 Нд
Орбан переграв Брюссель?
aimg Ірина Глухова
Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Лідери країн ЄС розкритикували прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан під час саміту в Брюсселі, однак це може несподівано зіграти йому на користь перед виборами у парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, частина європейських політиків і експертів вважає, що жорстка критика з боку ЄС могла посилити позиції Орбана всередині країни.

Вона дозволяє йому позиціонувати себе як єдиного політика, здатного "захищати угорські інтереси" - тезу, яку він активно використовує у своїх кампаніях.

Критика ЄС може зіграти на руку Орбану

Французька депутатка Європарламенту Хлоя Рідель вважає, що Брюсселю варто було уникати відкритого конфлікту з Будапештом напередодні виборів.

На її думку, Орбан не демонструє сильних результатів у соцопитуваннях і намагається мобілізувати електорат. Тому публічна конфронтація з боку ЄС лише допомагає йому активізувати прихильників і переконати тих, хто вагається.

"Орбан не дуже добре справляється з опитуваннями громадської думки. І, очевидно, він робить усе можливе, щоб боротися до кінця, і їм слід було уникнути конфронтації щодо українського кредиту, відтермінувати зіткнення і не дозволити йому отримати те, чого він явно хотів", - сказала вона.

Передвиборча тактика Орбана

Після саміту в Брюсселі Віктор Орбан не виглядав розгубленим чи засмученим. Навпаки, залишаючи зустріч, він демонстрував впевненість і навіть посміхався журналістам.

Коментуючи результати саміту, Орбан заявив, що лідери ЄС не змогли серйозно вплинути на ситуацію: "висловити кілька погроз, а потім зрозуміти, що це не спрацює".

Він також наголосив, що "не було жодного аргументу з їхнього боку, проти якого в нас не було б переконливіших аргументів".

Експерти вважають, що така поведінка повністю вписується у його передвиборчу стратегію.

За словами колишнього канадського політика Майкл Ігнатьєв, Орбан роками будує кампанії на протистоянні з Брюсселем.

"Завжди є ризик потрапити в пастку з Орбаном. Він бореться за своє політичне життя", - сказав Ігнатьєв.

Як зазначає видання, чотири попередні виборчі кампанії Орбана були побудовані навколо ідеї про те, що Угорщина зіткнулася з темною та небезпечною зовнішньою загрозою, зображуючи себе людиною долі - єдиною, хто здатний захистити країну, що перебуває в облозі, оточену підступними ворогами.

Цими ворогами були різні безликі фінансові магнати, міжнародні національні інститути, транснаціональні ліві еліти і, звичайно ж, Європейський Союз.

Суперники та "піррова перемога"

Головним опонентом Орбана на виборах є Петер Мадьяр, якого угорський прем’єр намагається представити як ставленика ЄС і навіть України.

Попри те, що ці твердження не відповідають дійсності, така риторика може спрацювати, особливо в регіонах із сильним впливом провладних медіа.

Водночас експерти застерігають, що навіть у разі перемоги Орбана ситуація для Угорщини може ускладнитися.

Директор Інституту політичного капіталу Петер Креко вважає, що така перемога може стати "пірровою", адже ЄС у відповідь може зайняти жорсткішу позицію щодо Будапешта.

Чим закінчилося засідання Євроради

Нагадаємо, під час саміту Євросоюзу в Брюссель 19 березня лідери країн ЄС не змогли переконати прем’єра Угорщини Віктора Орбана розблокувати надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Як писали ЗМІ, півторагодинні переговори не дали результату. Орбан повторив свою позицію: Будапешт не підтримає жодних рішень на користь України, доки не буде відновлено постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".

Йдеться, зокрема, про кредит на 90 млрд євро, який був погоджений на засіданні Ради ЄС 24 лютого. Наразі Угорщина блокує остаточне ухвалення документів, необхідних для виділення цих коштів.

США стерли Іран з лиця землі, - Трамп
США стерли Іран з лиця землі, - Трамп
