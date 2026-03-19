Неприйнятна поведінка: Орбана жорстко розкритикували під час засідання Євроради

16:38 19.03.2026 Чт
2 хв
Орбану натякнули, що він порушив європейську "червону лінію"
aimg Антон Корж
Неприйнятна поведінка: Орбана жорстко розкритикували під час засідання Євроради Фото: президент Європейської Ради Антоніу Кошта (Getty Images)

Поведінка проросійського угорського прем'єра Віктора Орбана щодо блокування кредиту для України є неприйнятною. Орбан порушив "червону лінію" для члена Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: 90 млрд євро за ремонт "Дружби": ЄС може розблокувати кредит для України за лічені дні

ПрезидентЄвропейської ради Антоніу Кошта накинувся на Орбана під час обговорення в залі кредиту для України на 90 мільярдів євро. Він заявив, що поведінка Орбана є "неприйнятною".

Кошта додав, що будь-який лідер ЄС раніше не порушував цю "червону лінію". На це не повинно впливати навіть те, що на думку Угорщини, ситуація змінилася - оскільки "зміни" пов'язані з російськими атаками. Думку Кошти підтримали ще 20 лідерів ЄС.

ішення лідера не може залежати від дій третьої країни. Кошта додав, що Будапешт має доступ до альтернативних маршрутів постачання нафти", - пише видання.

Орбан спробував виправдовуватися, заявляючи, що нібито має право заблокувати рішення. Також на його захист виступив інший проросійський діяч, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він заявив, що Словаччина приєднується до Угорщини у блокуванні рішення Ради щодо України.

Трохи раніше видання зазначало, що Орбан заблокував кредит для України на 90 мільярдів євро, який сам же схвалив у грудні, - і цим перетнув межу, за якою ЄС більше не мовчатиме. Наприклад, Німеччина обурилася, а Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу.

Зазначимо, на саміті зазначили, що Євросоюз може почати передачу Україні коштів у рамках кредиту на 90 млрд євро вже до початку квітня. Процес усе ще блокує Угорщина.

Сам Орбан під час саміту насмілився заявити, що Угорщина не підтримає жодного рішення на користь України, доки трубопровід "Дружба" не запрацює. Усі докази того, що нафтопровід виведено з ладу ударами РФ, на думку друга російського диктатора Володимира Путіна, "просто казка".

Віктор Орбан Угорщина Євросоюз Україна
