Неприйнятна поведінка: Орбана жорстко розкритикували під час засідання Євроради

Поведінка проросійського угорського прем'єра Віктора Орбана щодо блокування кредиту для України є неприйнятною. Орбан порушив "червону лінію" для члена Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Президент Європейської ради Антоніу Кошта накинувся на Орбана під час обговорення в залі кредиту для України на 90 мільярдів євро. Він заявив, що поведінка Орбана є "неприйнятною".

Кошта додав, що будь-який лідер ЄС раніше не порушував цю "червону лінію". На це не повинно впливати навіть те, що на думку Угорщини, ситуація змінилася - оскільки "зміни" пов'язані з російськими атаками. Думку Кошти підтримали ще 20 лідерів ЄС.

"Р ішення лідера не може залежати від дій третьої країни. Кошта додав, що Будапешт має доступ до альтернативних маршрутів постачання нафти", - пише видання.