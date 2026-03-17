Нема нафти - нема грошей: Орбан все ще непорушний щодо "Дружби", попри заяву ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо фінансових рішень ЄС без відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана у Facebook.

"Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною", - наголосив Орбан.

Він також звинуватив Україну у відмові допустити угорських експертів для перевірки стану нафтопроводу.

"Вони не погоджуються і навіть відкрито заявляють, що не мають наміру передавати дешеву російську нафту до Угорщини", - заявив прем’єр.

Орбан додав, що розглядає ситуацію навколо "Дружби" як спробу вплинути на внутрішню політику Угорщини.

"Тому ситуація надзвичайно проста. Якщо немає нафти, немає грошей", - підсумував він.

ЄС змінив текст заяви про "Дружбу"

Водночас у ЄС скоригували офіційну позицію щодо ситуації з нафтопроводом, передає "Українська правда". Із заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти зникло положення про зв’язок відновлення роботи "Дружби" з фінансовою підтримкою України та новим пакетом санкцій проти Росії.

У початковій версії документа йшлося про те, що відновлення постачання нафти є необхідною умовою для відновлення обговорення кредиту для України на 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій.

Однак у відредагованому варіанті ця теза відсутня. Водночас ЄС повідомив про готовність надати технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу, а Україна погодилася на таку пропозицію.

Оновлений текст заяви було оприлюднено на сайті Єврокомісії.