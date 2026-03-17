Нема нафти - нема грошей: Орбан все ще непорушний щодо "Дружби", попри заяву ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо фінансових рішень ЄС без відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана у Facebook.
"Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною", - наголосив Орбан.
Він також звинуватив Україну у відмові допустити угорських експертів для перевірки стану нафтопроводу.
"Вони не погоджуються і навіть відкрито заявляють, що не мають наміру передавати дешеву російську нафту до Угорщини", - заявив прем’єр.
Орбан додав, що розглядає ситуацію навколо "Дружби" як спробу вплинути на внутрішню політику Угорщини.
"Тому ситуація надзвичайно проста. Якщо немає нафти, немає грошей", - підсумував він.
ЄС змінив текст заяви про "Дружбу"
Водночас у ЄС скоригували офіційну позицію щодо ситуації з нафтопроводом, передає "Українська правда". Із заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти зникло положення про зв’язок відновлення роботи "Дружби" з фінансовою підтримкою України та новим пакетом санкцій проти Росії.
У початковій версії документа йшлося про те, що відновлення постачання нафти є необхідною умовою для відновлення обговорення кредиту для України на 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій.
Однак у відредагованому варіанті ця теза відсутня. Водночас ЄС повідомив про готовність надати технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу, а Україна погодилася на таку пропозицію.
Оновлений текст заяви було оприлюднено на сайті Єврокомісії.
Нагадаємо, ситуація навколо нафтопроводу "Дружба" загострилася після того, як прем’єр Угорщини Віктор Орбан зажадав від України відновити транзит нафти, фактично висунувши ультиматум і встановивши триденний дедлайн.
У відповідь Єврокомісія заявила про готовність допомогти з ремонтом пошкодженої ділянки трубопроводу. Водночас експерти розцінюють дії Будапешта як політичний тиск із використанням енергетики як важеля впливу.
Крім того, до Києва прибула угорська делегація на чолі з держсекретарем Мінекономіки Габором Чапеком, однак у МЗС України наголосили, що її представники не мали офіційного статусу.