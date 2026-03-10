"Зірвали аплодисменти в Москві": МЗС жорстко відповіло Угорщині на антиукраїнські кроки

Угорщина своєю резолюцією про відмову від підтримки євроінтеграції України, її військового фінансування, а також захопленням інкасаторів "зірвала аплодисменти в Москві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського Міністерства закордонних справ.

У заяві йдеться, що ці кроки Угорщини "не є здивуванням" для України і "ганебні позиції" угорської влади давно відомі.

"Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан (прем'єр-міністр Угорщини - ред.) фактично "закриває" двері в ЄС саме перед їхнім обличчям", - наголосили в МЗС.

Міністерство констатувало, що Будапешт відіграє "роль троянського коня в ЄС" блокуванням фінансової та військової підтримки в протидії агресії РФ, а також вступу України в ЄС.

"Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол об'єднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти - в Москві", - сказано в заяві.

Політичний крок Угорщини

Зазначається, що резолюція Угорщини не впливає на правила Євросоюзу, а є політичним кроком в контексті виборчої кампанії.

"Такими самими політичними кроками є ухвалення урядової постанови та відповідного "закону", які покликані "легалізувати" викрадення коштів державного Ощадбанку України", - йдеться у заяві міністерства.

МЗС також наголосило на "нікчемності" цих рішень, а також нагадало про вимогу України щодо негайного повернення викрадених грошей.