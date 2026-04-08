Найпотужніший удар: Нетаньяху заявив, що перемир'я з Іраном не поширюється на Ліван
Перемир'я між США та Іраном жодним чином не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані. Тому там триватимуть бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera та The Guardian.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що Ізраїль підтримує зусилля Трампа щодо Ірану, але операція в Лівані триватиме до повного знищення загрози з боку "Хезболли".
"Ми готові будь-якої миті знову почати війну, наш палець на спусковому гачку", - сказав він.
Цікаво, що позицію Нетаньяху підтвердив Трамп. Він заявив, що Ліван не є частиною угоди, назвавши конфлікт там "окремою сутичкою".
З іншого боку, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф заявляв, що перемир'я охоплює "всі фронти". Тегеран уже попередив, що може вийти з угоди з США, якщо Ізраїль не припинить масовані атаки на Ліван.
Нетаньяху зробив заяву на тлі того, що всього через кілька годин після набуття чинності перемир'я Армія оборони Ізраїлю заявила про масштабну серію ударів по об’єктах "Хезболли" в Лівані.
За даними ЦАХАЛу, протягом 10 хвилин ізраїльські сили уразили понад 100 командних центрів і військових цілей у Бейруті, долині Бекаа та на півдні країни. На цьому тлі Іран пригрозив вийти з домовленостей про припинення вогню, якщо удари по території Лівану триватимуть.
Перемир'я з Іраном
Нагадаємо, що ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з Іраном щодо двотижневого перемир’я, до якого, як очікувалося, мав долучитися й Ізраїль. Передбачалося, що цей період сторони використають для підготовки фінальної мирної угоди.
Однак уже в перші години після оголошення перемир’я почали надходити повідомлення про нові атаки. Зокрема міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його делегація опинилася неподалік місця масованого ізраїльського удару по Бейруту.
Іран врешті-решт знову зупинив судноплавство через Ормузьку протоку у відповідь на масовані авіаудари Ізраїлю по об'єктах у Лівані. Також Іран повідомив про удар по нафтопереробному заводу на острові Лаван та звинуватив опонентів у порушенні режиму тиші.