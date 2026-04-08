Бізнес » Енергетика

З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня

19:10 08.04.2026 Ср
2 хв
Таких жорстких обмежень давно не було
aimg Валерій Ульяненко
З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня Фото: 9 квітня обмеження діятимуть протягом всього дня (Getty Images)

У четвер, 9 квітня, графіки погодинних відключень діятимуть в усіх областях України. Крім того, будуть застосовуватись обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Читайте також: В Україні може зірватися підготовка до зими: експерт озвучив передумови

Завтра графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 07:00 до 22:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 07:00 до 23:00.

Українцям пояснили, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих ударів росіян по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці в усіх регіонах України ввели графіки відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі через ворожі обстріли.

Внаслідок ворожих дронових атак, а також через обстріли з артилерії енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах були знеструмлені споживачів у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

Ситуація в енергосистемі України

Починаючи з осені 2025 року РФ відновила регулярні атаки на енергетику України. Інтенсивніші обстріли почалися взимку, під час аномальних морозів. Тоді внаслідок цих подій міста близько доби, а деякі й довше, залишалися без світла, води та тепла.

Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Тоді навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

РБК-Україна раніше писало, що уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт.

Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою