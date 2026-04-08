З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 9 квітня

У четвер, 9 квітня, графіки погодинних відключень діятимуть в усіх областях України. Крім того, будуть застосовуватись обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Завтра графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 07:00 до 22:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 07:00 до 23:00.

Українцям пояснили, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих ударів росіян по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці в усіх регіонах України ввели графіки відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі через ворожі обстріли.

Внаслідок ворожих дронових атак, а також через обстріли з артилерії енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах були знеструмлені споживачів у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

Ситуація в енергосистемі України

Починаючи з осені 2025 року РФ відновила регулярні атаки на енергетику України. Інтенсивніші обстріли почалися взимку, під час аномальних морозів. Тоді внаслідок цих подій міста близько доби, а деякі й довше, залишалися без світла, води та тепла.