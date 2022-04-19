Наступление на Донбассе, обстрел Львова, отмена дополнительных выходных: новости за 18 апреля

В Украине началась вторая фаза войны, оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Львову, в Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 18 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство. Готовит вторую

Украина отправила Еврокомиссии заполненную первую часть опросника по оценке возможности приобрести статус кандидата в члены ЕС. Сейчас идет работа над второй частью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Первая часть опросника относительно членства Украины в ЕС направлена в адрес Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой", - написала она.

У Лукашенко пригрозили "гибелью и разрушениями" Польше и странам Балтии

Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович обвинил Польшу и страны Балтии в якобы подготовке "агрессии" против Минска. Он пригрозил им "гибелью и разрушениями". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Zerkalo.

Как заявил Вольфович, Польша, Литва и Латвия увеличивают количество своих вооруженных сил, модернизируют военную инфраструктуру. Кроме того, по его словам, участились полеты иностранной боевой авиации вдоль белорусских границ. "Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии", - цитирует издание секретаря Совбеза.

Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Подозреваемый в государственной измене нардеп Виктор Медведчук попросил обменять его на украинских военных и гражданских, которые находятся в заблокированном Мариуполе. С соответствующим предложением он обратился к президентам Украины и России.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, такая возможность выглядит сомнительной, поскольку вряд ли российская сторона согласится отпустить украинских бойцов.

Пострадавшие от войны украинцы смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ

Украинцы, которые больше всего пострадали от российской агрессии, смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Данную функцию реализуют в приложении и на портале "Дия". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить помощь от международных организаций - ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Работаем над технической реализацией", - сообщил Шмигаль.

В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники

В этом году из-за военного положения в Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники. Таким образом, 25 апреля, 2 и 9 мая будут рабочими днями.

Сообщается, что статья 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" устанавливает другие правила на период военного положения. В частности, приостанавливает действие статьи 73 КЗоТ, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

От -5 мороза до +22 тепла: синоптики предупредили о резких перепадах погоды

Погода в Украине будет очень контрастной во вторник 19 апреля. Синоптики прогнозируют сильную разницу температур - от заморозков в некоторых регионах до весеннего тепла в других.

Что будет с погодой в стране - читайте в материале Styler.