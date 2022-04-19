Наступление на Донбассе, обстрел Львова, отмена дополнительных выходных: новости за 18 апреля
В Украине началась вторая фаза войны, оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Львову, в Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 18 апреля - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российские войска утром 18 апреля начали наступление на Донбассе. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он также призвал граждан немедленно покинуть территории, где начинаются боевые действия.
- Утром 18 апреля российские войска нанесли пять ракетных ударов по Львову. Известно о семерых погибших. Трое из 11 пострадавших в тяжелом состоянии.
- Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма (Харьковская область). С этого направления противник пытается развивать наступление на восток.
- Российские оккупационные войска взяли под контроль Кременную (Луганская область). В городе идут бои.
- В понедельник, 18 апреля российские оккупанты обстреляли жилой массив Новые Дома в Харькове. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
- В Кременной Луганской области российские военные расстреляли гражданский автомобиль. Известно о четырех погибших и одном раненом.
- В результате ракетных ударов по Днепропетровской области была разрушена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском районе. Есть двое пострадавших.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20600 своих военных. Кроме того, было ликвидировано 790 российских танков.
Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство. Готовит вторую
Украина отправила Еврокомиссии заполненную первую часть опросника по оценке возможности приобрести статус кандидата в члены ЕС. Сейчас идет работа над второй частью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
"Первая часть опросника относительно членства Украины в ЕС направлена в адрес Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой", - написала она.
У Лукашенко пригрозили "гибелью и разрушениями" Польше и странам Балтии
Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович обвинил Польшу и страны Балтии в якобы подготовке "агрессии" против Минска. Он пригрозил им "гибелью и разрушениями". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Zerkalo.
Как заявил Вольфович, Польша, Литва и Латвия увеличивают количество своих вооруженных сил, модернизируют военную инфраструктуру. Кроме того, по его словам, участились полеты иностранной боевой авиации вдоль белорусских границ. "Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии", - цитирует издание секретаря Совбеза.
Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя
Подозреваемый в государственной измене нардеп Виктор Медведчук попросил обменять его на украинских военных и гражданских, которые находятся в заблокированном Мариуполе. С соответствующим предложением он обратился к президентам Украины и России.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, такая возможность выглядит сомнительной, поскольку вряд ли российская сторона согласится отпустить украинских бойцов.
Пострадавшие от войны украинцы смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ
Украинцы, которые больше всего пострадали от российской агрессии, смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Данную функцию реализуют в приложении и на портале "Дия". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить помощь от международных организаций - ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Работаем над технической реализацией", - сообщил Шмигаль.
В Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники
В этом году из-за военного положения в Украине отменили дополнительные выходные на Пасху и майские праздники. Таким образом, 25 апреля, 2 и 9 мая будут рабочими днями.
Сообщается, что статья 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" устанавливает другие правила на период военного положения. В частности, приостанавливает действие статьи 73 КЗоТ, которая определяет праздничные и нерабочие дни.
От -5 мороза до +22 тепла: синоптики предупредили о резких перепадах погоды
Погода в Украине будет очень контрастной во вторник 19 апреля. Синоптики прогнозируют сильную разницу температур - от заморозков в некоторых регионах до весеннего тепла в других.
Что будет с погодой в стране - читайте в материале Styler.