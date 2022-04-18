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ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма

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Изюм, Понедельник 18 апреля 2022 16:46
ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Александр Мороз

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма (Харьковская область). С этого направления противник пытается развивать наступление на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

"Да, я могу подтвердить, что ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными был освобожден. Больше информации дать не могу, но отмечу, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности - это места наибольшего скопления российских подразделений. Именно оттуда в том числе они попытаются развивать наступление на восток", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия освободила несколько населенных пунктов под Харьковом.

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