У Зеленского сомневаются в реальности обмена Медведчука на защитников Мариуполя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "Интерфакс-Украина" .

По его словам, на сегодня объективно Медведчуку нет места в нынешней Украине, поскольку он является частью политико-информационного явления, которое сформировало ненависть россиян к украинцам.

Подоляк считает, что политик предложил такой обмен только из чувства самосохранения.

"Но для нас, как для страны, цивилизованной и очень сильно любящей своих граждан - это действительно важно. Важно вытащить всех своих граждан, всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии. Впрочем, сомневаюсь, что сами россияне, просто упивающиеся кровью мариупольцев и "азовцев", захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука", - добавил он.