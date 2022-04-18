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Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои в городе продолжаются

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Кременная, Понедельник 18 апреля 2022 12:18
Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои в городе продолжаются Фото: оккупанты взяли под контроль Кременную (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска взяли под контроль Кременную (Луганская область). Бои в городе продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются", - отметил руководитель области.

По словам Гайдая, эвакуация из города невозможна. Однако из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного продолжают вывозить людей.

Напомним, сегодня утром российские военные зашли в Кременную. В городе начались уличные бои.

Позже стало известно, что оккупанты расстреляли гражданское авто в Кременной. Погибли четыре человека, еще один ранен.

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