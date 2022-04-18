Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои в городе продолжаются
Фото: оккупанты взяли под контроль Кременную (Getty Images)
Российские оккупационные войска взяли под контроль Кременную (Луганская область). Бои в городе продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются", - отметил руководитель области.
По словам Гайдая, эвакуация из города невозможна. Однако из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного продолжают вывозить людей.
Напомним, сегодня утром российские военные зашли в Кременную. В городе начались уличные бои.
Позже стало известно, что оккупанты расстреляли гражданское авто в Кременной. Погибли четыре человека, еще один ранен.
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