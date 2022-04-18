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Пострадавшие от войны украинцы смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ

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Украина, Понедельник 18 апреля 2022 17:17
Пострадавшие от войны украинцы смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, которые больше всего пострадали от российской агрессии, смогут получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Данную функцию реализуют в приложении и на портале "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить помощь от международных организаций - ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Работаем над технической реализацией", - заявил Шмигаль.

Ранее мы сообщали, что Украина совместно с ООН работают над созданием двух программ для помощи беженцам. Планируется охватить около 700 тысяч украинцев.

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