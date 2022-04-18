Оккупанты обстреляли жилой массив Харькова: есть жертва и 6 раненых

Сегодня, 18 апреля российские оккупанты обстреляли жилой массив Новые Дома в Харькове. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В результате обстрела района Новых Домов, по предварительным данным, один человек погиб, шестеро ранены, сообщил Суспільному директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта", - пишут СМИ.

При этом, по информации "Суспільного", снаряды падали вблизи пункта выдачи гуманитарной помощи.

Напомним, сегодня в областном Департаменте гражданской защиты жителей Харькова призвали в течение дня не выходить из укрытий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.