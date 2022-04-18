Около 20600 военных и 790 танков: Генштаб озвучил потери России в войне
Фото: Генштаб озвучил потери России в войне (t me zsuwar)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20600 своих военных. Кроме того, было ликвидировано 790 российских танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 18 апреля:
- личного состава / personnel - около/ about 20600 ликвидировано лиц
- танков / tanks - 790 ед,
- боевых бронированных машин / APV - 2041 ед,
- артиллерийских систем / artillery systems - 381 ед,
- РСЗО / MLRS - 130 ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 67 ед,
- самолетов / aircraft - 167 ед,
- вертолетов / helicopters - 147 ед,
- автомобильной техники / vehicles - 1487 ед,
- корабли /катера / boats / cutters - 8 ед,
- цистерн с ГСМ / fuel tanks - 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 155.
- специальная техника / special equipment - 27.
- пусковые установки ОТРК / ТРК / mobile SRBM system - 4.
Напомним, за сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 12 атак врага. Украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, а также 5 автомобилей.
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