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Около 20600 военных и 790 танков: Генштаб озвучил потери России в войне

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 11:22
Около 20600 военных и 790 танков: Генштаб озвучил потери России в войне Фото: Генштаб озвучил потери России в войне (t me zsuwar)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20600 своих военных. Кроме того, было ликвидировано 790 российских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 18 апреля:

  • личного состава / personnel - около/ about 20600 ликвидировано лиц
  • танков / tanks - 790 ед,
  • боевых бронированных машин / APV - 2041 ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems - 381 ед,
  • РСЗО / MLRS - 130 ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 67 ед,
  • самолетов / aircraft - 167 ед,
  • вертолетов / helicopters - 147 ед,
  • автомобильной техники / vehicles - 1487 ед,
  • корабли /катера / boats / cutters - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ / fuel tanks - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 155.
  • специальная техника / special equipment - 27.
  • пусковые установки ОТРК / ТРК / mobile SRBM system - 4.

Напомним, за сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 12 атак врага. Украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, а также 5 автомобилей.

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