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Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство. Готовит вторую

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 16:19
Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство. Готовит вторую Фото: вице-премьер Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина отправила Еврокомиссии заполненную первую часть опросника по оценке возможности приобрести статус кандидата в члены ЕС. Сейчас идет работа над второй частью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Первая часть опросника относительно членства Украины в ЕС направлена в адрес Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой", - написала она.

Напомним, ранее в Еврокомиссии пообещали, что сформируют вывод относительно членства Украины в ЕС летом этого года.

Добавим, как ранее заявлял глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, наша страна может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года, но решение должно приниматься единогласно.

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