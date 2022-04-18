Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство. Готовит вторую

Украина отправила Еврокомиссии заполненную первую часть опросника по оценке возможности приобрести статус кандидата в члены ЕС. Сейчас идет работа над второй частью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Первая часть опросника относительно членства Украины в ЕС направлена в адрес Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой", - написала она.

Напомним, ранее в Еврокомиссии пообещали, что сформируют вывод относительно членства Украины в ЕС летом этого года.

Добавим, как ранее заявлял глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, наша страна может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года, но решение должно приниматься единогласно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.