ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов обратился к украинцам: эвакуируйтесь из зон, где начинаются бои

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 18 апреля 2022 20:01
Данилов обратился к украинцам: эвакуируйтесь из зон, где начинаются бои Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам, которые сейчас находятся в тех местах, где начинаются боевые действия. Он призвал граждан немедленно покинуть эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

"У кого есть возможность, на тех территориях, где сейчас происходят бои призываю выехать с этих территорий. Это надо обязательно сделать. Слезы на глазах от того мальчика, который из Харькова уехал от войны и, к сожалению, потерял пальчик на Львовщине. Должны понимать, что и война длится по всей территории Украины, это очень опасно", - сказал Данилов.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай вновь обратился к местным жителям с призывом к эвакуации он заявил, что на сегодня в области не осталось ни одного безопасного места.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"