Данилов обратился к украинцам: эвакуируйтесь из зон, где начинаются бои

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам, которые сейчас находятся в тех местах, где начинаются боевые действия. Он призвал граждан немедленно покинуть эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

"У кого есть возможность, на тех территориях, где сейчас происходят бои призываю выехать с этих территорий. Это надо обязательно сделать. Слезы на глазах от того мальчика, который из Харькова уехал от войны и, к сожалению, потерял пальчик на Львовщине. Должны понимать, что и война длится по всей территории Украины, это очень опасно", - сказал Данилов.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай вновь обратился к местным жителям с призывом к эвакуации он заявил, что на сегодня в области не осталось ни одного безопасного места.

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