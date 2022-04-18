ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Львову

Новина українською →
Львов, Понедельник 18 апреля 2022 08:57
Оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Львову Фото: мэр Львова Андрей Садовой (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову. Последствия обстрела выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - отметил он.

В свою очередь глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призвал не снимать последствия обстрелов на фото и видео, а также не распространять непроверенную информацию.

Напомним, сегодня утром российские войска также нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области. Украинские средства ПВО сбили 60% выпущенных ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Война России против Украины
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"