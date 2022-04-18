Битва началась. Россия пытается идти в наступление на востоке Украины, - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские войска сегодня утром начали наступление на Донбассе. Оккупанты попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

По словам Данилова, оккупанты активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск. "Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - сказал секретарь СНБО.