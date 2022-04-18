Битва началась. Россия пытается идти в наступление на востоке Украины, - Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские войска сегодня утром начали наступление на Донбассе. Оккупанты попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".
По словам Данилова, оккупанты активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск.
"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - сказал секретарь СНБО.
Напомним, сегодня утром стало известно, что российские оккупанты вошли в город Кременная, а Вооруженные силы Украины отступили.
Как пояснил глава Луганской области, оккупанты начали равнять город с землей, поэтому украинские военные отошли, чтобы перегруппироваться и дать отпор.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.