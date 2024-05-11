Наступ РФ на Харківську область та нова допомога від США: новини за 10 травня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни почали наступ на Харківську область, його вдалося зупинити

Вчора вранці, 10 травня, російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Атаку було відбито, однак бої продовжуються у напрямку Харкова та міста Вовчанськ.

За даними Reuters, російські загарбники посилено атакують північно-східний напрямок Харківської області, зокрема Вовчанськ, для створення буферної зони.

Як зазначили, у Центрі протидії дезінформації, атака ворога на Харківську область схожа на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації у Харківській області. Зокрема, було обговорено посилення кордону у регіоні.

Детальніше про ситуацію в Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки нададуть Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги на 400 млн доларів.

До пакета допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;

додаткові HIMARS і боєприпаси;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини із захистом від мін та засідок (MRAP);

причепи для перевезення важкої техніки;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;

прибережні та річкові патрульні катери;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запасні частини, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Дрони ГУР атакували НПЗ у Калузькій області

В ніч на 10 травня, в рамках операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, було атаковано нафтопереробний завод в Калузькій області РФ

Загалом об'єкт атакували кілька дронів-камікадзе. За словами очевидців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чутно пролітаючі БПЛА, а також роботу протиповітряної оборони. Пізніше на місці влучання дронів почалась сильна пожежа.

Як стверджують очевидці, вогонь охопив ємності з дизельним паливом й мазутом.

В рамках операції було уражено:

установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (виробнича потужність - переробка 1,2 млн тонн на рік);

3 цистерни з дизельним пальним;

1 цистерну з мазутом.

Перші винищувачі F-16 передадуть Україні до липня

Перші винищувачі F-16, які будуть поставлені Заходом, прибудуть в Україну протягом кількох тижнів.

За словами високопоставленого військового джерела видання The Standard, винищувачі будуть передані в червні-липні.

При цьому джерело не повідомило, хто саме поставить літаки.

Франція поставить Україні більше далекобійних ракет SCALP, але є нюанс

Франція може передати Україні далекобійні ракети SCALP з вичерпаним терміном придатності. Рішення є економічно вигідним, оскільки ракети підлягають утилізації.

Ракети можуть передати в рамках програми Chrysalis. Зокрема мова йде й про ті ракети, що були зібрані з прострочених компонентів. Це допоможе Парижу уникнути спустошення власного арсеналу.

Зазначається, що "прострочені" ракети діляться на два типи:

ті, що вичерпали термін придатності;

ті, в яких демонтували окремі компоненти для використання в інших SCALP.

Зазначається, що ракети доставлять на місцеві заводи й за три місяці зроблять придатними до застосування.

Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16

Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16. Його передала Чехія в одну із бригад тактичної авіації.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Канада виділить понад 55 млн доларів на системи ППО для України

Канада у п'ятницю, 10 травня, оголосила про виділення Україні нової військової допомоги. Йдеться про посилення ППО

Так, Канада виділить 76 млн канадських доларів (55,6 млн доларів США) на ініціативу Німеччини під назвою "негайні дії з протиповітряної оборони" на підтримку України.

Ця ініціатива, запущена Німеччиною у квітні 2024 року, об'єднує гроші та ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку і доставки систем ППО для України. Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, унаслідок яких загинули тисячі українців і були зруйновані лікарні, електростанції та житлові будинки.