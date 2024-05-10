ЦПД про наступ на Харківську область: атака може бути імітацією, ситуація контрольована

Ранкова атака ворога на Харківську область схожа на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрія Коваленка.

"Ситуація контрольована Силами оборони. Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із задіянням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі", - розповів Коваленко.

Керівник ЦПД відзначив, що ворожа операція також супроводжується інформаційною роботою з боку російських військкорів, які "малюють стрілочки" та рапортують про нібито прорив сил вглиб. Втім, ці вигадки націлені для спроби створити паніку, а також використати інформаційний вакуум.

Яка наразі ситуація в регіоні

За словами Коваленка, місцями ситуація ускладнена, але контрольована нашими бійцями. Там, де ворогу вдалось зайти, Сили оборони намагаються вибити окупантів.

"Ситуація може змінюватися, довіряйте зараз офіційним джерелам. Ворогу важливо створити інформаційний шторм. Як правило, коли тривають активні дії, ситуація на ділянках змінюється чимало разів протягом дня. Картина динамічна, повною інформацією володіють лише офіційні джерела", - відзначив керівник ЦПД.

Ранкова атака на Харківську область

Як розповіло сьогодні, 10 травня, Міністерство оборони України, ворог, під прикриттям бронетехніки, намагався прорвати оборону Збройних сил України (ЗСУ) у Харківській області. Протягом доби терористи здійснювали авіаудари на Вовчанському напрямку й посилили тиск артилерії на передній край оборони. Пізніше цю інформацію також підтвердив й президент Володимир Зеленський.

Детальніше про те, що наразі відбувається у Харківській області - в матеріалі РБК-Україна.