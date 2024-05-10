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Перші винищувачі F-16 передадуть Україні до липня, - ЗМІ

П'ятниця 10 травня 2024 15:44
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Перші винищувачі F-16 передадуть Україні до липня, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Перші винищувачі F-16, які будуть поставлені Заходом, прибудуть в Україну протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Standard.

За словами високопоставленого військового джерела, винищувачі будуть передані в червні-липні.

При цьому джерело видання не повідомило, хто саме поставить винищувачі.

F-16 для України

Після тривалих переговорів союзники України створили повітряну коаліцію. Це важливий крок до зміцнення обороноздатності України проти російської агресії.

Зокрема, Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів. Наразі українські пілоти проходять підготовку на F-16 у країнах-учасницях коаліції.

Перші F-16 вже мають прибути в Україну разом із навченими пілотами та технічним персоналом. Наразі невідомо, коли саме Україна отримає F-16. Однак міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нещодавно заявляла, що Данія може почати постачання винищувачів цього літа.

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