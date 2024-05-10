Франція поставить Україні більше далекобійних ракет SCALP, але є нюанс, - ЗМІ

Франція може передати Україні далекобійні ракети SCALP з вичерпаним терміном придатності. Рішення є економічно вигідним, оскільки ракети підлягають утилізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Ракети можуть передати в рамках програми Chrysalis. Зокрема мова йде й про ті ракети, що були зібрані з прострочених компонентів. Це допоможе Парижу уникнути спустошення власного арсеналу.

Зазначається, що "прострочені" ракети діляться на два типи:

ті, що вичерпали термін придатності;

ті, в яких демонтували окремі компоненти для використання в інших SCALP.

Вищезгадані ракети доставлять на місцеві заводи й за три місяці зроблять придатними до застосування.

"Оскільки ці ракети передбачається швидко задіяти проти Росії, їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою", - додає видання.

SCALP

Вперше Франція передала Україні далекобійні SCALP ще минулого року. В липні 2023 було відомо, що Силам оборони передадуть 50 ракет. Втім, вже в січні 2024, французький лідер Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць.

Характеристики ракети:

довжина - 5,1 метра;

діаметр корпусу - 630 мм;

маса - 1300 кілограмів;

операційна дальність, згідно з інформацією від розробника - 560 кілометрів.

Водночас також є експортний варіант, який має меншу дальність й вагу бойової частини.

Детальніше про далекобійні SCALP можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.