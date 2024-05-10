ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція поставить Україні більше далекобійних ракет SCALP, але є нюанс, - ЗМІ

П'ятниця 10 травня 2024 12:26
UA EN RU
Франція поставить Україні більше далекобійних ракет SCALP, але є нюанс, - ЗМІ Фото: Франція поставить Україні більше далекобійних ракет SCALP, але є нюанс (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Франція може передати Україні далекобійні ракети SCALP з вичерпаним терміном придатності. Рішення є економічно вигідним, оскільки ракети підлягають утилізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Ракети можуть передати в рамках програми Chrysalis. Зокрема мова йде й про ті ракети, що були зібрані з прострочених компонентів. Це допоможе Парижу уникнути спустошення власного арсеналу.

Зазначається, що "прострочені" ракети діляться на два типи:

  • ті, що вичерпали термін придатності;
  • ті, в яких демонтували окремі компоненти для використання в інших SCALP.

Вищезгадані ракети доставлять на місцеві заводи й за три місяці зроблять придатними до застосування.

"Оскільки ці ракети передбачається швидко задіяти проти Росії, їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою", - додає видання.

SCALP

Вперше Франція передала Україні далекобійні SCALP ще минулого року. В липні 2023 було відомо, що Силам оборони передадуть 50 ракет. Втім, вже в січні 2024, французький лідер Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць.

Характеристики ракети:

  • довжина - 5,1 метра;
  • діаметр корпусу - 630 мм;
  • маса - 1300 кілограмів;
  • операційна дальність, згідно з інформацією від розробника - 560 кілометрів.

Водночас також є експортний варіант, який має меншу дальність й вагу бойової частини.

Детальніше про далекобійні SCALP можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Війна в Україні
NEWS
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші