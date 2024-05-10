Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16. Його передала Чехія в одну із бригад тактичної авіації.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - заявив Олещук.

За його словами, основний модуль авіаційного тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

"Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації", - заявив він.

F-16 для України

Після тривалих переговорів союзники України створили авіаційну коаліцію. Це знаменує собою важливий крок у посиленні обороноздатності України перед російською агресією.

Зокрема, Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів. Українські пілоти наразі проходять навчання на F-16 в країнах-членах коаліції.

Очікується, що перші літаки F-16 прибудуть в Україну вже з навченими пілотами та технічним персоналом. Коли саме Україна отримає літаки, наразі невідомо. Проте, партнери сподіваються, що це станеться вже влітку-восени цього року.

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