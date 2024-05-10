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Росія атакує Харківську область з метою створення буферної зони, - Reuters

Харківська область, П'ятниця 10 травня 2024 14:47
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Росія атакує Харківську область з метою створення буферної зони, - Reuters Фото: Росія атакує Харківську область (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російські загарбники посилено атакують північно-східний напрямок Харківської області, зокрема Вовчанськ, для створення буферної зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Російські війська розпочали наземну атаку на північному сході Харківської області, просунувшись на один кілометр біля прикордонного міста Вовчанськ з метою створення буферної зони", - зазначає видання з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

За його словами, з цією метою російські війська прагнуть відтіснити Збройні сили України на 10 кілометрів від російського кордону, і що українські захисники намагаються їх стримати.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що війська РФ під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Як повідомили у Міноборони, атаку ворога було відбито, бої тривають.

РФ активно атакує Харківську область

Сьогодні ж голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російська армія всю ніч обстрілювала область у районі північного напрямку.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що у росіян є ресурси на загострення дій у прикордонних районах Харківської області. Однак про наступ на Харків не йдеться.

Варто зауважити, що українські військові раніше прогнозували ймовірність наступу окупантів на Харківську та Сумську області.

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