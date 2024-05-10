Росія атакує Харківську область з метою створення буферної зони, - Reuters
Російські загарбники посилено атакують північно-східний напрямок Харківської області, зокрема Вовчанськ, для створення буферної зони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Російські війська розпочали наземну атаку на північному сході Харківської області, просунувшись на один кілометр біля прикордонного міста Вовчанськ з метою створення буферної зони", - зазначає видання з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.
За його словами, з цією метою російські війська прагнуть відтіснити Збройні сили України на 10 кілометрів від російського кордону, і що українські захисники намагаються їх стримати.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що війська РФ під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Як повідомили у Міноборони, атаку ворога було відбито, бої тривають.
РФ активно атакує Харківську область
Сьогодні ж голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російська армія всю ніч обстрілювала область у районі північного напрямку.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що у росіян є ресурси на загострення дій у прикордонних районах Харківської області. Однак про наступ на Харків не йдеться.
Варто зауважити, що українські військові раніше прогнозували ймовірність наступу окупантів на Харківську та Сумську області.
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