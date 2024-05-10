ЗСУ нищать техніку РФ під Авдіївкою, ворог може готувати нову атаку на Часів Яр: карти ISW

На фронті в Україні тривають позиційні бої на багатьох напрямках. Сили оборони знищили багато бронетехніки російських окупантів на Авдіївському напрямку, а загарбники, вірогідно, можуть проводити перегрупування та готувати нові спроби прориву до Часового Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Війська РФ 9 травня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито просунулися на північний схід від Синьківки (на північний схід від Куп’янська), у напрямку Берестового і на 300 метрів біля Новоселівського, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Українські та російські джерела заявляли, що бої тривали біля Синьківки, поблизу Петропавлівки, біля Іванівки та Берестового, коло Стельмахівки, біля Твердохлібового, біля Макіївки, Невського, Новосадового, Новолюбівки, поблизу Торського, в районі Серебрянського лісництва та біля Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Російські війська 9 травня продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ начебто просуваються на південь і південний схід від Сіверська в районі Роздолівки та Веселого, але в ISW ще не спостерігали візуального підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили російські атаки на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська біля Виїмки.

9 травня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, але жодних підтверджених наступів не зробили.

Окупанти здійснили наземні атаки в Новому мікрорайоні (східна частина Часового Яру); на схід від міста біля Іванівського; на південний схід від міста біля Кліщіївки; та на південь від міста біля Ступочок.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито розширюють свій контроль над східними частинами Часового Яру і посилюють наступальний тиск на південний і східний фланги населеного пункту.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 9 травня попереджав, що російське Південне угруповання військ перегруповується для підготовки до нових спроб прориву до Часового Яру. Це, за його словами, пояснює незначне зменшення російських атак в цьому районі за останні кілька днів.

Машовець припустив, що російське командування, можливо, намагається просунутися на південь від Часового Яру в районі Ступочки-Біла гора, щоб дістатися до східних флангів Костянтинівки через південний фланг Часового Яру, таким чином, мабуть, уникаючи необхідності брати сам Часів Яр.

Російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій поблизу населеного пункту 9 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, показують, що частини путінських військ просунулися до центральної частини Уманського на північ від вул.Сонячної.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ повністю захопили Уманське, хоча один блогер заперечував ці заяви, а в ISW не помітили доказів подальшого просування росіян у західне чи північне Уманське.

Російські "воєнкори" також розповідали, що війська РФ нібито просунулися до околиць Новопокровського (на північний захід від Авдіївки) і в польових районах поблизу Нетайлового та Первомайського (обидва на південний захід від Авдіївки).

Сухопутні війська ЗСУ опублікували кадри нещодавнього знищення трьох танків, одного БМП-3 та одного МТ-ЛБ ворога на Авдіївському напрямку.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від міста Донецька і, як повідомляється, забезпечили додаткові успіхи в цьому районі 9 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, показують, що загарбники просунулися в східну Красногорівку (на захід від міста Донецьк) вздовж вулиці Чайковського.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ начебто просунулися у східній Красногорівці по вулиці 1-го Травня та в бік мікрорайону Сонячного та вулиці Західної.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин підтвердив, що Сили оборони все ще контролюють ситуацію в Красногорівці, і зазначив, що війська РФ використовують невеликі групи піхоти для наступу на східну околицю населеного пункту.

Російські та українські джерела повідомляли про продовження бойових дій поблизу Георгіївки, біля Костянтинівки та Парасковіївки, біля Водяного.

Російські джерела стверджують, що війська РФ просуваються в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей під час потужних наземних ударів.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просунулися на 1,15 кілометра вздовж фронту завширшки 3,3 км в районі Урожайного і після важких боїв досягли південних околиць Старомайорського (обидва на південь від Великої Новосілки).

При цьому в звіті ISW вказується, що аналітики ще не спостерігали візуального підтвердження російських сил на південній околиці Старомайорського, але нещодавно підтвердили просування росіян в Урожайному по трасі T0518.

"Південна вісь"

Повідомляється, що 9 травня війська РФ просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто просунулися в центрі Роботиного та на північ від населеного пункту.

Російський блогер заявив, що війська РФ використовують мотоцикли для транспортування піхоти в Роботине.

Позиційні бої тривали на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

У Генштабі ЗСУ повідомили 9 травня, що Сили оборони відбили кілька атак росіян біля Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 9 травня розповіли, що на фронті протягом доби було зафіксовано 76 бойових зіткнень.

У війсковому командуванні додали, що Сили оборони відбили атаки російських окупантів на лівобережжі Дніпра і біля Костянтинівки в Донецькій області. Також воїни ЗСУ уразили засіб ППО противника.