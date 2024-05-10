Генштаб Естонії назвав напрямок в Україні, де росіяни зосередили свої основні сили

Російські війська сконцентрували основні сили на напрямку Авдіївка-Бахмут у Донецькій області.

Про це заявив Генштаб Сил оборони Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Зазначається, що окупанти продовжують вести спроби з оточення та захоплення населеного пункту Часів Яр, де мають певний успіх. У Генштабі повідомили, що росіяни зосередили тут близько 20 тисяч окупантів.

Водночас військові зазначають, що на південній лінії фронту в Запорізькій області зберігається низька інтенсивність боїв і суттєвих змін не спостерігається. У Генштабі додали, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

Оцінка обстановки біля Харкова і Сум

Генштаб Естонії повідомляє, що наразі здійснюється формування північного угруповання військ, але їхньої чисельності недостатньо для захоплення населених пунктів Харків або Суми.

"Однак це не виключає дрібномасштабних атак або спроб узяти під контроль ці населені пункти", - додали військові.

В Естонії зазначили, що для досягнення своїх цілей росіяни чинитимуть моральний тиск і намагатимуться загострити бойову втому українців і західних країн.

Проблеми з енергоінфраструктурою

Також Генштаб Естонії наголосив, що російські війська продовжують терористичні бомбардування цивільного населення України в прикордонних районах і здійснюють глибокі удари по основним населеним пунктам та енергетичним об'єктам.

"Це є серйозною проблемою, оскільки електрика необхідна цивільному населенню для забезпечення водопостачання та функціонування лікарень", - пояснили військові.

Також вони зазначили, що Україна продовжує завдавати глибоких ударів по військових об'єктах у Криму та нафтопереробних комплексах на території Росії.