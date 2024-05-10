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Павлюк: критична фаза війни може наступити у найближчі місяці

П'ятниця 10 травня 2024 15:10
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Павлюк: критична фаза війни може наступити у найближчі місяці Фото: Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У найближчі два місяці може наступити критична фаза війни. Під час очікування допомоги від Сполучених Штатів Америки (США) Росія кидає на поле бою всю боєздатну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка в інтерв'ю The Economist.

За словами командувача Сухопутних військ, наразі ворог кидає на фронт всю боєздатну техніку, яку має, аби випробувати виснажені й недостатньо забезпечені українські війська.

"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", - додав Павлюк.

Ситуація на фронті

Наразі найгарячіші бої точаться у Донецькій та Харківській областях.

Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, ворог бажає захопити Часів Яр до 9 травня або ж майбутнього візиту диктатора Володимира Путіна до Китаю. Водночас відбиття наступу ворога дозволить зруйнувати його плани щодо контрнаступу у червні. Як відзначав Зеленський, Україна здатна зупинити окупантів на сході у разі посилення поставок озброєння.

Зокрема командувач Національної гвардії України Олександр Півненко попереджав про те, що Росія планує "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках.

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