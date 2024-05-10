Павлюк: критична фаза війни може наступити у найближчі місяці
У найближчі два місяці може наступити критична фаза війни. Під час очікування допомоги від Сполучених Штатів Америки (США) Росія кидає на поле бою всю боєздатну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка в інтерв'ю The Economist.
За словами командувача Сухопутних військ, наразі ворог кидає на фронт всю боєздатну техніку, яку має, аби випробувати виснажені й недостатньо забезпечені українські війська.
"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", - додав Павлюк.
Ситуація на фронті
Наразі найгарячіші бої точаться у Донецькій та Харківській областях.
Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, ворог бажає захопити Часів Яр до 9 травня або ж майбутнього візиту диктатора Володимира Путіна до Китаю. Водночас відбиття наступу ворога дозволить зруйнувати його плани щодо контрнаступу у червні. Як відзначав Зеленський, Україна здатна зупинити окупантів на сході у разі посилення поставок озброєння.
Зокрема командувач Національної гвардії України Олександр Півненко попереджав про те, що Росія планує "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках.
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