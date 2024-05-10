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Росіяни спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області: атаку відбито

Харківська область, П'ятниця 10 травня 2024 13:18
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Росіяни спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області: атаку відбито Фото: росіяни спробували прорвати оборону у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Атаку ворога було відбито, бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони у Telegram.

Зазначається, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Вночі росіяни посилили вогневий тиск артилерії на передній край оборони.

"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що атаку ворога відбито, тривають бої різної інтенсивності.

"Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога", - додають у міністерстві.

Росіяни спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області: атаку відбито

скриншот deepstatemap.live

Що цього передувало

Сьогодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія всю ніч обстрілювала північний напрямок області. Зокрема, йдеться про місто Вовчанськ. Місцева влада займається евакуацією населення, дітей у Вовчанську немає.

При цьому, за словами місцевої влади, українські війська не втратили позиції, а загрози для Харкова немає.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко сьогодні також заявив, що у росіян є ресурси на загострення дій у прикордонних районах Харківської області. Проте, за його словами, не йдеться про наступ на Харків.

Також додамо, що українські військові раніше попереджали про плани ворога здійснити наступ на Харківську та Сумську області.

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