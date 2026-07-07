На Москву летять дрони, в столиці РФ працює ППО

У ніч на 7 липня Москва зазнала масованої атаки безпілотників. У місті протягом кількох годин працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна .

Що відомо станом на зараз

Відбиття атаки безпілотників триває. Сили ППО Міноборони РФ збили вже девʼять БПЛА, що летіли на Москву.

На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Обмеження в аеропортах

У московському аеропорту Шереметьєво рейси виконують лише за погодженням із відповідними службами через тимчасові обмеження на використання повітряного простору в районі авіагавані

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що завершення війни можна наблизити, якщо атаки на Москву змусять Путіна залишити столицю.

Оновлено 7:35

За повідомленнями Сергія Собяніна, з вечора до 6-ї ранку в напрямку Московської області пролетіло понад 430 безпілотників. Більшу частину з них нібито "знешкодили сили ППО на далеких підступах".