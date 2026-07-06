Мир стане ближчим. Зеленський заявив про плани вижити Путіна з Москви

Завершення війни Росії проти України можна наблизити, якщо атаки на Москву змусять російського диктатора Володимира Путіна втекти звідти.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли до Москви полетять уже не сто безпілотників, а тисяча... він (Путін - ред.) зрозуміє", - наголосив Зеленський.

За його словами, коли голова Кремля побачить такі атаки на російську столицю на власні очі, радники диктатора, ймовірно, почнуть закликати його перебратися "кудись за Урал".

"Чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим буде кінець війни", - додав президент.

Фото: Зеленський зробив заяву про завершення війни з РФ (РБК-Україна)

Атаки на Москву

Нагадаємо, українські безпілотники вже неодноразово долітали до Москви та вражали там важливі об'єкти росіян.

У червні Україна двічі атакувала Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Першого удару було завдано 16 червня - тоді було пошкоджено і спалахнуло встановлення первинної переробки нафти АВТ-6, що забезпечує близько 53% потужності підприємства. Після атаки завод повністю зупинив переробку нафти.

Друга атака відбулася в ніч проти 18 червня. За даними Reuters, удар пошкодив встановлення "Євро+", яке забезпечує ще близько 47% потужності НПЗ, а також резервуари, трубопроводи та інше обладнання.