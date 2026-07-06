ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мир стане ближчим. Зеленський заявив про плани вижити Путіна з Москви

21:55 06.07.2026 Пн
2 хв
Президент пояснив, коли Путін зрозуміє, що йому настав час залишати Москву
aimg Іван Носальський
Мир стане ближчим. Зеленський заявив про плани вижити Путіна з Москви Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Завершення війни Росії проти України можна наблизити, якщо атаки на Москву змусять російського диктатора Володимира Путіна втекти звідти.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли до Москви полетять уже не сто безпілотників, а тисяча... він (Путін - ред.) зрозуміє", - наголосив Зеленський.

За його словами, коли голова Кремля побачить такі атаки на російську столицю на власні очі, радники диктатора, ймовірно, почнуть закликати його перебратися "кудись за Урал".

"Чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим буде кінець війни", - додав президент.

Мир стане ближчим. Зеленський заявив про плани вижити Путіна з МосквиФото: Зеленський зробив заяву про завершення війни з РФ (РБК-Україна)

Атаки на Москву

Нагадаємо, українські безпілотники вже неодноразово долітали до Москви та вражали там важливі об'єкти росіян.

У червні Україна двічі атакувала Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Першого удару було завдано 16 червня - тоді було пошкоджено і спалахнуло встановлення первинної переробки нафти АВТ-6, що забезпечує близько 53% потужності підприємства. Після атаки завод повністю зупинив переробку нафти.

Друга атака відбулася в ніч проти 18 червня. За даними Reuters, удар пошкодив встановлення "Євро+", яке забезпечує ще близько 47% потужності НПЗ, а також резервуари, трубопроводи та інше обладнання.

Після цього джерела повідомили, що Московський НПЗ навряд чи відновить роботу до кінця 2026 року.

До речі, нещодавно росЗМІ писали про те, що українські захисники зараз намагаються "вимкнути" два останні нафтопереробні заводи, які постачають Москву паливом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Володимир Путін Москва Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України