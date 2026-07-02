Україна розбиває два останні НПЗ, які забезпечують Москву пальним, - ЗМІ

Україна вивела з ладу нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Нижегородській області, який є одним із головних постачальників пального для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Агентство ".

Наслідки атаки на завод у Кстово

За інформацією ЗМІ, вночі українські дрони атакували підприємство у місті Кстово.

За даними Генштабу ЗСУ, на заводі спалахнула пожежа. Попередньо відомо про пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6, яка забезпечувала чверть усієї потужності підприємства.

Російська влада заявила про атаку 30 безпілотників та запевняє, що пошкодження "некритичні". Проте завод уже призупинив переробку нафти.

Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії, щороку він виробляє близько 5 млн тонн бензину та понад 5 млн тонн дизельного пального.

Як удари по НПЗ знекровлюють Москву

Завод у Кстово - це один із чотирьох ключових НПЗ, які постачають паливо до столичного регіону РФ.

Наразі через успішні українські атаки більшість із них паралізовано:

Рязанський НПЗ - зупинив роботу після удару в травні. Про відновлення процесів досі не повідомлялося.

- зупинив роботу після удару в травні. Про відновлення процесів досі не повідомлялося. Московський НПЗ (у Капотні) - забезпечував до 40% потреб столиці. Зупинив переробку після двох червневих атак і навряд чи запуститься до кінця року.

- забезпечував до 40% потреб столиці. Зупинив переробку після двох червневих атак і навряд чи запуститься до кінця року. Ярославський НПЗ - поки продовжує роботу, але регулярно зазнає нападів БПЛА.

Єдиною альтернативою для Москви залишається дорожче пальне з Білорусі. Диктатор Олександр Лукашенко вже запропонував допомогу російському регіону, проте білоруські нафтопродукти значно підвищать ціни на АЗС.