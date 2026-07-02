Україна розбиває два останні НПЗ, які забезпечують Москву пальним, - ЗМІ
Україна вивела з ладу нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Нижегородській області, який є одним із головних постачальників пального для Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Агентство".
Наслідки атаки на завод у Кстово
За інформацією ЗМІ, вночі українські дрони атакували підприємство у місті Кстово.
За даними Генштабу ЗСУ, на заводі спалахнула пожежа. Попередньо відомо про пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6, яка забезпечувала чверть усієї потужності підприємства.
Російська влада заявила про атаку 30 безпілотників та запевняє, що пошкодження "некритичні". Проте завод уже призупинив переробку нафти.
Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії, щороку він виробляє близько 5 млн тонн бензину та понад 5 млн тонн дизельного пального.
Як удари по НПЗ знекровлюють Москву
Завод у Кстово - це один із чотирьох ключових НПЗ, які постачають паливо до столичного регіону РФ.
Наразі через успішні українські атаки більшість із них паралізовано:
- Рязанський НПЗ - зупинив роботу після удару в травні. Про відновлення процесів досі не повідомлялося.
- Московський НПЗ (у Капотні) - забезпечував до 40% потреб столиці. Зупинив переробку після двох червневих атак і навряд чи запуститься до кінця року.
- Ярославський НПЗ - поки продовжує роботу, але регулярно зазнає нападів БПЛА.
Єдиною альтернативою для Москви залишається дорожче пальне з Білорусі. Диктатор Олександр Лукашенко вже запропонував допомогу російському регіону, проте білоруські нафтопродукти значно підвищать ціни на АЗС.
Паливна криза в Росії
Нагадаємо, остання хвиля успішних українських ударів по нафтопереробних заводах суттєво підірвала внутрішній ринок пального в РФ. Проблеми з дефіцитом бензину та дизеля поглиблюються щодня, змушуючи Кремль шукати екстрені рішення для стримування масштабної економічної кризи.
Ситуація настільки ускладнилася, що наявність серйозних проблем з енергетичною інфраструктурою під тиском фактів змушене визнати навіть вище російське керівництво.
Раніше РБК-Україна писало, що ціни на бензин у РФ б'ють нові рекорди, а черги на автозаправних станціях стрімко охоплюють майже всю країну.
Крім того, на тлі системних руйнувань заводів російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав "певний дефіцит" пального, водночас в окупованому Криму його запаси взагалі скоротилися до кількох днів.