Дрони "закрили" Московський НПЗ щонайменше до 2027 року, - Reuters

Московський нафтопереробний завод зупинений щонайменше до 2027 року після того, як зазнав серйозних пошкоджень внаслідок удару дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Два джерела в галузі повідомили агентству, що зупинка роботи цього НПЗ ускладнює зусилля Росії щодо боротьби з дефіцитом палива.

"На ремонт знадобиться щонайменше півроку", - підкреслило одне з джерел.

Reuters зазначає, що "Газпромнефть", яка володіє Московським НПЗ, не відповіла на запит про коментар.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня та вранці безпілотники здійснили атаку на Москву. Однією з ключових цілей удару став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили Московський НПЗ. Він наголосив, що такі удари мають продемонструвати Росії необхідність припинення війни.