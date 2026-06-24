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Дрони "закрили" Московський НПЗ щонайменше до 2027 року, - Reuters

15:08 24.06.2026 Ср
1 хв
Зупинка заводу ще більше ускладнює паливну кризу у країні-агресорці
aimg Валерій Ульяненко
Дрони "закрили" Московський НПЗ щонайменше до 2027 року, - Reuters Фото: атакований Московський НПЗ (t.me/exilenova_plus)
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Московський нафтопереробний завод зупинений щонайменше до 2027 року після того, як зазнав серйозних пошкоджень внаслідок удару дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два джерела в галузі повідомили агентству, що зупинка роботи цього НПЗ ускладнює зусилля Росії щодо боротьби з дефіцитом палива.

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"На ремонт знадобиться щонайменше півроку", - підкреслило одне з джерел.

Reuters зазначає, що "Газпромнефть", яка володіє Московським НПЗ, не відповіла на запит про коментар.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня та вранці безпілотники здійснили атаку на Москву. Однією з ключових цілей удару став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили Московський НПЗ. Він наголосив, що такі удари мають продемонструвати Росії необхідність припинення війни.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок атаки підприємство повністю зупинило роботу. Військові заявили, що завод припинив переробку нафти через значні пошкодження чотирьох великих резервуарів і технологічного обладнання.

Водночас для посилення захисту заводу від можливих нових ударів російські військові розгорнули навколо Московського НПЗ кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

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