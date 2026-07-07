На Москву летят дроны, в столице РФ работает ПВО

В ночь на 7 июля Москва подверглась массированной атаке беспилотников. В городе в течение нескольких часов работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина .

Что известно по состоянию на сейчас

Отражение атаки беспилотников продолжается. Силы ПВО Минобороны РФ сбили уже девять летевших на Москву БПЛА.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ограничения в аэропортах

В московском аэропорту Шереметьево рейсы выполняют только по согласованию с соответствующими службами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани

Напомним, Зеленский заявлял, что завершение войны можно приблизить , если атаки на Москву заставят Путина покинуть столицу.

Обновлено 7:35

По сообщениям Сергея Собянина, с вечера до 6 утра в направлении Московской области пролетело более 430 беспилотников. Большую часть из них якобы "обезвредили силы ПВО на дальних подступах".