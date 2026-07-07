Посадовець Навроцького потрапив до бази "Миротворця" через "Малопольщу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру " Миротворець ".

Конфлікт спровокував коментар Богуцького в стінах Сейму (парламенту Польщі, - ред.). Він підняв тему Волинської трагедії й щодо західних областей України чиновник вжив термін "Східна Малопольща". Це формулювання часто використовують прихильники ідеї "повернення" українських земель до складу Польщі.

Адміністрація ресурсу закликає правоохоронців звернути увагу на цю особу. Вони вважають дії Богуцького усвідомленим випадом проти міжнародного правопорядку. Це пряма загроза національній безпеці.

Контекст скандалу

Декілька днів тому Збіґнєв Богуцький назвав Захід України "Малопольщею", що не відповідає, а ні історичним, а ні сучасним реаліям. У нашому матеріалі ми дали стислу історичну довідку, чому всі вигадки про "ісконні польські землі" на Заході України є маячнею та імперським шовінізмом.

Така заява очільника Канцелярії президента Польщі пролунала перед черговими польськими виборами на тлі конфлікту через те, що Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів найменування "імені Героїв УПА".

Нагадаємо, у ЦПД попереджали, що російські спецслужби готують інформаційну кампанію навколо Волинської трагедії.