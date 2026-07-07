Посадовець Навроцького потрапив до бази "Миротворця" через "Малопольщу"
Голову Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєва Богуцького внесли до бази сайту "Миротворець". Причиною стали скандальні висловлювання посадовця щодо територіальної приналежності західних регіонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру "Миротворець".
Польського чиновника офіційно назвали "антиукраїнським пропагандистом". Досьє Богуцького вже доступне на порталі.
Фахівці центру виділили кілька ключових причин для такого рішення:
- посягання на суверенітет України;
- спроби підірвати територіальну цілісність держави;
- участь в актах гуманітарної агресії;
- маніпуляція фактами для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.
Адміністрація ресурсу закликає правоохоронців звернути увагу на цю особу. Вони вважають дії Богуцького усвідомленим випадом проти міжнародного правопорядку. Це пряма загроза національній безпеці.
Конфлікт спровокував коментар Богуцького в стінах Сейму (парламенту Польщі, - ред.). Він підняв тему Волинської трагедії й щодо західних областей України чиновник вжив термін "Східна Малопольща". Це формулювання часто використовують прихильники ідеї "повернення" українських земель до складу Польщі.
Анкета Збіґнєва Богуцького на "Миротворці" (фото: Скриншот)
Контекст скандалу
Декілька днів тому Збіґнєв Богуцький назвав Захід України "Малопольщею", що не відповідає, а ні історичним, а ні сучасним реаліям. У нашому матеріалі ми дали стислу історичну довідку, чому всі вигадки про "ісконні польські землі" на Заході України є маячнею та імперським шовінізмом.
Така заява очільника Канцелярії президента Польщі пролунала перед черговими польськими виборами на тлі конфлікту через те, що Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів найменування "імені Героїв УПА".
Нагадаємо, у ЦПД попереджали, що російські спецслужби готують інформаційну кампанію навколо Волинської трагедії.