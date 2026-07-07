ua en ru
Вт, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Посадовець Навроцького потрапив до бази "Миротворця" через "Малопольщу"

05:59 07.07.2026 Вт
2 хв
В чому звинуватили голову Канцелярії Збіґнєва Богуцького?
aimg Пилип Бойко
Посадовець Навроцького потрапив до бази "Миротворця" через "Малопольщу" Фото: очільник Канцелярії президента Польщі Збіґнєв Богуцький (facebook.com/ZbigniewBoguckiPL)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Голову Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєва Богуцького внесли до бази сайту "Миротворець". Причиною стали скандальні висловлювання посадовця щодо територіальної приналежності західних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру "Миротворець".

Польського чиновника офіційно назвали "антиукраїнським пропагандистом". Досьє Богуцького вже доступне на порталі.

Фахівці центру виділили кілька ключових причин для такого рішення:

  • посягання на суверенітет України;
  • спроби підірвати територіальну цілісність держави;
  • участь в актах гуманітарної агресії;
  • маніпуляція фактами для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.

Адміністрація ресурсу закликає правоохоронців звернути увагу на цю особу. Вони вважають дії Богуцького усвідомленим випадом проти міжнародного правопорядку. Це пряма загроза національній безпеці.

Конфлікт спровокував коментар Богуцького в стінах Сейму (парламенту Польщі, - ред.). Він підняв тему Волинської трагедії й щодо західних областей України чиновник вжив термін "Східна Малопольща". Це формулювання часто використовують прихильники ідеї "повернення" українських земель до складу Польщі.

Посадовець Навроцького потрапив до бази &quot;Миротворця&quot; через &quot;Малопольщу&quot;Анкета Збіґнєва Богуцького на "Миротворці" (фото: Скриншот)

Контекст скандалу

Декілька днів тому Збіґнєв Богуцький назвав Захід України "Малопольщею", що не відповідає, а ні історичним, а ні сучасним реаліям. У нашому матеріалі ми дали стислу історичну довідку, чому всі вигадки про "ісконні польські землі" на Заході України є маячнею та імперським шовінізмом.

Така заява очільника Канцелярії президента Польщі пролунала перед черговими польськими виборами на тлі конфлікту через те, що Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів найменування "імені Героїв УПА".

Нагадаємо, у ЦПД попереджали, що російські спецслужби готують інформаційну кампанію навколо Волинської трагедії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща УПА
Новини
Посадовець Навроцького потрапив до бази "Миротворця" через "Малопольщу"
Посадовець Навроцького потрапив до бази "Миротворця" через "Малопольщу"
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України