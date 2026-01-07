ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять

Середа 07 січня 2026 11:34
UA EN RU
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Рішення уряду України забороняє відключення світла у медичних закладах під час застосування графіків. За фактом можливого його порушення у Львові негайно проведуть перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.

Вона розповіла, що відповідне положення закріплене у рішенні уряду щодо заходів із забезпечення постачання електроенергії в осінньо-зимовий період 2025/26 року.

"Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобов'язані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду", - йдеться у її заяві.

Свириденко додала, що органи контролю, у тому числі Держанергонагляд, мають негайно провести перевірку у Львові за фактом можливих порушень рішення уряду.

Що передувало

Львівський мер Андрій Садовий повідомив, що з ночі середи, 7 січня, у Львові знеструмлена частина лікарень та весь комунальний електротранспорт. За його словами, це сталось через рішення уряду про зміни підходу визначення критичності підприємств.

Очільник міста також розповів, що зранку намагався зв’язатися з членами Кабміну, аби терміново врегулювати ситуацію.

Пізніше Садовий заявив, що після розмови з прем'єр-міністром Юлією Свириденко у Львові відновили подачу електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, "Укренерго" попереджало про застосування 7 січня графіків відключення світла у всіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.

Зазначимо, голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше розповідав, що можливі тривалі морози на рівні -10°C можуть призвести до посилення відключень світла. Він пояснив, що за таких умов споживання різко зростає і його нічим перекрити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Юлія Свириденко Відключеня світла Лікарні
Новини
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Потрощені будинки, серед потерпілих - діти: що відомо про наслідки атаки по Дніпру
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка