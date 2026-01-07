Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять

Рішення уряду України забороняє відключення світла у медичних закладах під час застосування графіків. За фактом можливого його порушення у Львові негайно проведуть перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram .

Свириденко додала, що органи контролю, у тому числі Держанергонагляд, мають негайно провести перевірку у Львові за фактом можливих порушень рішення уряду .

Вона розповіла, що відповідне положення закріплене у рішенні уряду щодо заходів із забезпечення постачання електроенергії в осінньо-зимовий період 2025/26 року.

Що передувало

Львівський мер Андрій Садовий повідомив, що з ночі середи, 7 січня, у Львові знеструмлена частина лікарень та весь комунальний електротранспорт. За його словами, це сталось через рішення уряду про зміни підходу визначення критичності підприємств.

Очільник міста також розповів, що зранку намагався зв’язатися з членами Кабміну, аби терміново врегулювати ситуацію.

Пізніше Садовий заявив, що після розмови з прем'єр-міністром Юлією Свириденко у Львові відновили подачу електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, "Укренерго" попереджало про застосування 7 січня графіків відключення світла у всіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.

Зазначимо, голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше розповідав, що можливі тривалі морози на рівні -10°C можуть призвести до посилення відключень світла. Він пояснив, що за таких умов споживання різко зростає і його нічим перекрити.