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Окупанти вночі атакували Циркуни: в ОВА пояснили причину вибухів у Харкові

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Харків, Четвер 18 травня 2023 08:51
Окупанти вночі атакували Циркуни: в ОВА пояснили причину вибухів у Харкові Фото: окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району, тому в Харкові чули вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у четвер, 18 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Тому мешканці Харкова могли чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю", - розповів він.

За даними очільника регіону, попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань.

"Пошкоджено приватний автомобіль", - додав Синєгубов.

Як повідомлялось, сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи, у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські окупанти цього тижня стали частіше обстрілювати Харківську область. Внаслідок їх атак є жертви серед мирного населення.

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вибухи харков
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