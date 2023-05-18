ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Києву: війська РФ били з району Каспію, всі цілі знищені

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 травня 2023 06:26
Ракетний удар по Києву: війська РФ били з району Каспію, всі цілі знищені Фото: російські війська спробували завдати ракетної атаки на Київ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували завдати ракетну атаку на Київ. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КДВА.

"Цього разу атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БПЛА", - йдеться у повідомленні керівника КМВА Сергія Попко.

За попередньою інформацією, всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені.

Попередньо зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано у Дарницькому районі – там було спалах на території гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано. В інших районах можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також повідомлялося, що в Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Ракетний удар по Києву: війська РФ били з району Каспію, всі цілі знищені
Ракетний удар по Києву: війська РФ били з району Каспію, всі цілі знищені
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу