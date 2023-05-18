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Вранці РФ атакувала Хмельницьку область: є влучання в об'єкт інфраструктури

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Україна, Четвер 18 травня 2023 09:19
Вранці РФ атакувала Хмельницьку область: є влучання в об'єкт інфраструктури Фото: РФ атакувала Хмельницьку область 18 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у четвер, 18 травня, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Російська армія завдала удару по Хмельницькому району, є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району.

"Постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, російська армія під час чергової масованої атаки вночі 18 травня випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.

Нагадаємо, у ніч проти 13 травня на Хмельниччині прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти атакували об'єкт у Хмельницькому районі. Внаслідок нічного обстрілу Хмельницької області 13 травня кількість постраждалих майже досягла 30 людей.

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