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Удар по Хмельницькій області. Без світла залишилися кілька населених пунктів

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Хмельницький, Четвер 18 травня 2023 14:23
Удар по Хмельницькій області. Без світла залишилися кілька населених пунктів Фото: у Хмельницькій області перебої зі світлом через нічну атаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькій області через нічну атаку пошкоджені розподільчі мережі. Тому декілька населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хмельницькобленерго".

"Внаслідок нічної атаки відбулось часткове пошкодження декількох ділянок розподільчих мереж Хмельницького району. Після перевірки місцевості та отримання дозволу від фахівців ДСНС - енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що пошкодження не були вкрай серйозними. До кінця робочого дня світло обіцяють відновити.

У коментарі "Суспільному" речниця "Хмельницькобленерго" повідомила, що внаслідок ракетної атаки знеструмлено три населених пункти. Без світла залишилися 1,7 тисячі споживачів.

Нагадаємо, в ніч на 18 травня Росія атакувала Хмельницьку область, у регіоні спрацювала ППО. Проте влада повідомила про влучання в об'єкт інфраструктури у Хмельницькому районі.

Детальніше про результати сьогоднішньої нічної ракетної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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