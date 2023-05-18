У Кіровоградській області ППО знищила ракету та дрон: почалася пожежа, евакуювали людей

Під час масованої російської атаки вночі та вранці у четвер, 18 травня, сили ППО збили ракету та дрон над Олександрівським та Кропивницьким районами Кіровоградської області. Уламки дрона потрапили в об'єкт, почалася пожежа, яку гасили кілька годин, людей довелося евакуювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Надзвичайно складна ніч. Чергова масована атака ворога. Одна з найдовших тривог. У Кіровоградській області сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі", - розповів він.

За даними очільника регіону, в обох випадках не обійшлося без руйнувань.

Ракета

"Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Обійшлося без постраждалих", - пояснив Райкович.

Дрон

Уламки збитого безпілотника влучили в один із об’єктів.

"Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих та травмованих немає", - додав очільник ОВА.

Атака України 18 травня

Як повідомлялось, російська армія під час чергової масованої атаки вночі 18 травня випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.

Зокрема, вранці у четвер, 18 травня, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Російська армія завдала удару по Хмельницькому району, є попадання в об'єкт інфраструктури.

Також вночі у четвер, 18 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Тому мешканці Харкова могли чути вибухи.

Крім того, поліція у Київській області виявила уламки збитих ракет, якими Росія намагалася атакувати столицю, а у Полтавській області вночі під час повітряної тривоги працювала ППО.

В Одеській області через ракетний удар зафіксовано попадання в об'єкт промисловості. Одна людина загинула, двоє поранено.

Що стосується Києва, то російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували завдати удару по столиці. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.