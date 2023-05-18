Росія зранку атаковала Житомирську область чотирма ракетами: ППО одну збила

Під час масованої атаки по Україні у четвер, 18 травня, російські військові випустили по Житомирській області чотири ракети. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Про це заявила очільниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської ОВА Ірина Дембіцька, передає РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"Сьогодні вночі під час тривоги три ворожих ракети влучили в поле за межами забудови. Ще одну було збито. Уламки пошкодили літню кухню та сарай. Жертв та постраждалих немає", - розповіла вона.

Атака України 18 травня

Російська армія під час чергової масованої атаки вночі 18 травня випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.

Зокрема, вранці у четвер, 18 травня, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Російська армія завдала удару по Хмельницькому району, є попадання в об'єкт інфраструктури.

Також вночі у четвер, 18 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Тому мешканці Харкова могли чути вибухи.

Крім того, поліція у Київській області виявила уламки збитих ракет, якими Росія намагалася атакувати столицю. Що стосується Києва, то російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували завдати удару по столиці. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.

А у Полтавській області вночі під час повітряної тривоги працювала ППО. В Одеській області через ракетний удар зафіксовано попадання в об'єкт промисловості. Одна людина загинула, двоє поранено.

Також сили ППО збили ракету та дрон над Олександрівським та Кропивницьким районами Кіровоградської області. Уламки дрона потрапили в об'єкт, почалася пожежа, яку гасили кілька годин, людей довелося евакуювати.