Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені
Російські війська сьогодні вночі, 18 травня, завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.
"Одещина. Ракетна атака вночі: більшість ракет ворога збита над морем Силами ППО. На жаль, є попадання в промисловий об'єкт: одна людина загинула, двоє поранені", - йдеться у повідомленні Братчука.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували ракетну атаку на Київ. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.
Також повідомлялося, що сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Крім того, що в Україні вдруге за ніч було оголошено масштабну повітряну тривогу .
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