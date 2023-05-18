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Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені

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Одеса, Четвер 18 травня 2023 06:41
Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені Фото: окупанти завдали ракетного удару по Одеській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 18 травня, завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені "Одещина. Ракетна атака вночі: більшість ракет ворога збита над морем Силами ППО. На жаль, є попадання в промисловий об'єкт: одна людина загинула, двоє поранені", - йдеться у повідомленні Братчука.

Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували ракетну атаку на Київ. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.

Також повідомлялося, що сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, що в Україні вдруге за ніч було оголошено масштабну повітряну тривогу .

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